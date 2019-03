Lærer og kommune har kommet til et forlik

Pluss

Onsdag og tirsdag var dag én og to av i Brønnøy tingrett, der en lærer har saksøkt Brønnøy kommune for det han mener er en ulovlig suspensjon, for å få en unnskyldning fra kommunen, og for å få returnere til skolen han arbeidet ved før suspensjonen. Kommunen fattet i fjor vedtak om å flytte ham til en annen skole.