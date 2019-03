Midt på Atlanterhavet mistet skotten på rotur båten, forrige uke ble den funnet - i Sømna

Pluss

Duncan Hutchison fra landsbyen Lochinver i De skotske høylandene satte i juni i fjor ut fra New York i trebåten «Sleipner», med mål om å ro over Atlanterhavet i den syv meter lange trebåten. Han samler inn penger til veldedighet, nærmere bestemt WaterAid, som arbeider for at alle i verden skal få tilgang til rent vann og god hygiene.