Grunneier vil ha kai-trafikk bort fra eiendom på Gamle Berg

Sømna kommune har mottatt et brev fra grunneier for eiendom 70/27 på Berg, Monica Mugaas-Holand, med søknad om at kommunen gir fra seg en veirett som går over hennes eiendom. Sømnarådmannen ville begrense trafikken, men beholde veiretten. Ordfører Andrine Solli Oppegaard har i formannskapsmøte 20.februar ikke gått inn for dette, men vil ha avklaring av juridiske spørsmål og har utsatt saken.