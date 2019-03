Sølvplass er gulle godt for Magnar

Pluss

Ved kommunens servicetorg får vi beskjed om å gå til kontor 5. Det viser seg å ligge innenfor kopirommet og dører merket IT og landbruk i en rekke som er uniform som i et Pushwagner-bilde. Kontor 5 har en trivelig atmosfære, fylt med bøker og tidsskriftsamlere fra gulv til tak. Flere av tidskriftsamlerne er preget av 80-tallsbokstaver og titler som «Kommuneplan», «Vi ser på kunst» og «ABM» (som nettet lærer oss var Statens samordnings- og utviklingsorgan for arkiv, bibliotek og museum).