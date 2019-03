Rødt Vega glad for snuvending

Pluss

Rødt Nordland har rettet kritikk mot oppdrettsanlegget som skulle plasseres ved Rødskjæran i verdensarvområdet på Vega.

– Søknaden om dette oppdrettsanlegget skulle aldri vært behandlet før nødvendige undersøkelser og konsekvensutredninger er gjennomført.Vedtaket står i sterk motstrid til Riksantikvarens protester som baserer seg på at oppdrettstiltaket strider mot de verdiene som forutsettes ivaretatt gjennom verdensarvstatusen, har Rødts Gunnar Skotåm argumentert overfor fylkestinget i Nordland.

Forum for natur og friluftsliv påklaget Fylkesrådsvedtaket

FNF Nordland har offisielt påklaget Fylkesrådets vedtak om å gi Marine Harvest Norway AS tillatelse til oppdrett i ved Rørskjæran i Vega kommune.

"Tillatelsen er lovstridig og må trekkes tilbake. Søknaden må avventes behandling i påvente av at aktuelle utredninger er ferdigstilt. Klagen gis oppsettende virkning og vedtaket oppheves", krevde FNF Nordland. Les hele klagen på vedtaket her

Fornøyd med fylkesmannens inngripen

Camilla Hestvik som er Rødt nestleder på Vega og styremedlem i Rødt Nordland, er godt fornøyd med at Fylkesmannen i Nordland har satt foten ned.

– Per Gunnar Skotåm har levert inn klage på vegne av Rødt Nordland. Når jeg såg denne uttalelsen at fylkesmannen har snudd i saken, så må jeg innrømme at jeg ble veldig glad. For uansett hva den konsekvensutredningen som nå skal gjennomføres- gir av resultat, så har det gått rett for seg. Og det er det viktigste for oss, sier Hestvik.

– Er det en seier for Rødt at det nå kreves konsekvensutredning?

– Jeg kan ikke si at dette er en personlig seier for Rødt Vega, men det er en seier for de som kunne miste arbeidsplassene som følge av forringelse av verdensarvstatusen, samt det som måtte gå ut over andre næringer som fiske og rekefiske. Det er det vi bryr oss om, sier Hestvik.

Norvoll: Ingen kommentar

Den 12. februar vedtok fylkesrådet i Nordland å opprettholde sitt vedtak fra juli 2018 om å gi Mowi (tidligere Marine Harvest) midlertidig tillatelse til oppdrett ved Rørskjæran i Vega verdensarvområde. I en pressemelding uttalte fylkesråd Tomas Norvoll at fylkeskommunen hele tiden arbeider for å legge til rette for å skape nye arbeidsplasser i Nordland.

– Dette er en sak fylkesrådet har brukt lang tid på. Det har vært viktig å gå grundig inn i denne saken. Vedtaket vi gir er et midlertidig vedtak. Det betyr at dersom det viser seg at aktiviteten til Mowi likevel ikke er forenlig med verdensarvstatusen, må de på egen regning ta bort anlegget når det har gått fem år. Det er viktig at arbeidet med kunnskapsinnhentingen om påvirkning i verdensarvområdet foregår parallelt med havbruksaktiviteten, sa Norvoll i pressemeldingen.

Nå har Norvoll ingen kommentar til fylkesmannens stans.

– Jeg har ingen kommentar til fylkesmannens beslutning, sier Norvoll til BAnett.

Ola Helge Hjetland, kommunikasjonssjef i Mowi sier det er for tidlig for selskapet å gi en kommentar.

– Det er litt tidlig for oss å kommentere saken før vi har satt oss inn i brevet fra fylkesmannen og deres argumentasjon. Vi får gjøre det så får vi komme tilbake til vårt synspunkt, sier Hjetland.