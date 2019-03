Statsråd og Equinor-ledelsen satt på vent i Brønnøysund

Det var viktig at Aasta Hansteen var kvinnesakskvinne, men også tøff. Hun sto i motvind. Det gjør også plattformen.

Planen var opprinnelig at olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), representanter for Equinor, deres partnere og pressekorpset skulle reise ut til Aasta Hansteen klokken 8 fredag for å gjennomføre offisiell åpning av plattformen.