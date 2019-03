"Rødøyløven" inn på Vega-sambandet for "Vegtind"

Pluss

Torghatten Trafikkselskap opplyser at MS Vegtind ble tatt ut av Vega-sambandet mandag 4. mars for å gjennomføre årlig vedlikehold. For første gang er hurtigbåten Rødøyløven erstatter på sambandet. Båten har omtrent samme kapasitet på passasjerer som "Vegtind", 92 mot cirka 100, og eies av Torghatten Nord.