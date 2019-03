Statsadvokaten legger seg flat etter klage fra Brønnøysunds Avis

Pluss

Brønnøysunds Avis klaget inn Nordland politidistrikt til Justisdepartementet i begynnelsen av februar, etter at politiet nektet å oppgi navn på tiltalte i flere tiltalebeslutninger avisen hadde fått oversendt. Nå har statsadvokaten slått fast at politiet ikke hadde hjemmel i lov for å gjøre dette.

Påtaleinstruksen i Norge er svært tydelig på at en tiltalebeslutning skal inneholde navn på tiltalte, hvilket straffebud påtalemyndigheten ønsker å anvende og en kort beskrivelse av forholdet som tiltalen gjelder med opplysning om tid og sted for det påståtte lovbruddet.

I paragraf 22-7 i påtaleinstruksen står det at når tiltalebeslutningen er forkynt for tiltalte så skal pressen gis en kopi på anmodning. Unntak skal kun gjøres fra dette hvis det er sannsynlig at saken helt eller delvis skal føres for lukkede dører.

Nettsjef Simon Aldra i Brønnøysunds Avis ba den aktuelle politiadvokaten Kaja Agersborg Jørgensen om en forklaring på hvorfor politiet hadde anonymisert tiltalte i to tiltalebeslutninger han hadde mottatt. Begge tiltalene gjaldt saker som det ville vært svært uvanlig å lukke dørene for i retten. I svaret Aldra fikk på epost om den ene tiltalen innrømmer politiadvokaten at saken er åpen, men nekter fortsatt å oppgi navn på tiltalte.

– Vi har nå formidlet hva saken gjelder – som jeg antar en hovedårsaken til at tiltalen etterspørres. Straffesaken er åpen. Og dersom det er ønske om å vite noe ytterligere, f.eks hvem som er tiltalt, så kan man finne ut det ved å møte opp neste uke, skrev Jørgensen i eposten.

Statsadvokaten legger seg flat

I begge de aktuelle sakene - som i de aller fleste saker - står navn på tiltalt oppgitt i de offentlige berammingslistene som pressen har tilgang på gjennom domstolene. Avisen valgte likevel å klage inn politidistriktet til Justisdepartementet fordi denne praksisen for avisen framstod som ulovlig og som en unødig risiko for at feil kan oppstå i dekning av straffesaker.

Departementet videresendte saken til Nordland statsadvokatembeter og førstestatsadvokat Geir Fornebo la seg umiddelbart flat da nettavisen Medier24 tok kontakt for å få hans vurdering av saken.

– Dette med sladding av tiltalebeslutninger er det ikke hjemmel for. Dersom tiltalen først er offentlig og skal gis ut til pressen på anmodning, da skal den også gis ut med navn. Det er slik det skal være, sier Fornebo til Medier24 (pluss-sak).

– Hvorfor ble dette sladdet?

– Jeg vet ikke. Det er nok litt ulik praksis. Kanskje en misforståelse. Vi vet jo at pressen generelt sett er forsiktig med identifisering av personer, sier han.

– Så dette er ingen ny praksis?

– Selv om dette har foregått lenge, så skal det ikke være slik, sier Fornebo.

– Vil dere stramme inn praksisen hos politiet?

– Vi skal ta dette opp med politiet. Det skal vi gjøre, sier førstestatsadvokaten i Nordland til Medier24.

- Øker risikoen for feil

Nettsjef Aldra er godt fornøyd med statsadvokatens vurdering av saken, og håper politiets praksis med sladding av tiltalebeslutninger i Nordland opphører. Ifølge Aldra medfører slik sladding av informasjon i tiltaler merarbeid for journalister, men viktigere enn dette så kan det føre til alvorlige feil og misforståelser i pressens dekning av straffesaker.

– Man øker risikoen for at feil saker og tiltaler knyttes til feil person. Før nyttår var det en sak der tiltalte var sladdet - med god grunn. Da ble det et strev å knytte riktige tiltaler til riktige personer. Sladding gjør det vanskelig å jobbe, sier Aldra til Medier24.

Førstestatsadvokat Fornebo er enig med BA-journalisten.

– Vi praktiserer meroffentlighet - som gjør at vi anonymiserer tiltalte når saker går for lukkede dører - men det skjer veldig sjelden. I de tilfellene kunne vi til og med ha nektet innsyn, men vi gir likevel ut tiltalene - uten navn, sier han.

BA-redaktør Matti Riesto mener det er bra at Fornebo tar grep.

- Mediene har ikke tid til å dekke alle rettssaker. Navn i tiltalebeslutning hjelper oss blant annet å fange opp gjengangere i rettssystemet og å oppdage når maktpersoner og lovgivere står tiltalt. På denne måten bidrar åpenhet om navn, også i forelegg, til at mediene kan utøve sin kontrollfunksjon.

Har også klaget på politiets praksis med forelegg

I klagen til Justisdepartementet tar BA også opp at politiet sier de ikke lenger har kapasitet til å sende alle forelegg (bøter) inn til pressen. Avisen mener dette er en praksis som ikke gir mening, fordi det da i realiteten er nærmest umulig for pressen å få tilgang på forelegg for å omtale disse. Politiinspektør Linda Rømma i Nordland politidistrikt har om dette tidligere uttalt til avisen at politiet mente det var nok at «involverte parter og deres omgangskrets» ble kjent med foreleggene.

BA-redaktør Matti Riesto mener dette svekker den allmennpreventive effekten som forelegg skal ha.

– Da blir det jo bare kjent i en engere krets. Jeg syns det er feil. Pressen skal ha tilgang til alle forelegg for å følge med på politiets arbeid. Når de sier at de vil offentliggjøre forelegg de mener har offentlig interesse mener jeg at politiet tar en rolle som redaktører. De bør heller lage et system som gjør at offentligheten og pressen har tilgang til alle forelegg, sa Riesto til BA i fjor sommer.

Til dette er Fornebo ordknapp overfor Medier24.

– I denne delen av klagen var det mye argumentasjon og påpekninger, så vi må høre med politiet først - slik at vi ikke sier noe feil. Det kan ha vært kapasitetsutfordringer, sier han.