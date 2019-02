Sømna tilrår psykologsatsing mot angstlidelser på Sør-Helgeland

Pluss

"Det vil gi et stort løft i kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid", skriver saksbehandler og folkehelsekoordinator Marianne Vedal Grøttheim i Sømna kommune til formannskapet. Hun peker på at som landet for øvrig er psykiske helseplager og lidelser, sammen med muskel- og skjelettplager, den største årsaken til sykefraværet i Sømna.