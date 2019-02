Forretningsutviklere i Namsos håver inn millioner for lokale bedrifter

Olav Weglo, daglig leder av Namsoshagen AS

Bedriftene må føle at de tilføres en merverdi.

Pluss

Rørvik ligger i Vikna kommune. På kaia der ligger kontoret til det interkommunale næringsselskapet NYN eid av kommunene Vikna, Leka og Nærøy. Her har to ansatte til oppgave å gjennomføre felles næringssatsing for eierkommunene. Rådmennene i de tre kommunene har sittet i styret.