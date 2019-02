Nybakt mor velger å ta ulønnet permisjon for å være hjemme lenger

Pluss

Bjørnsgård har tatt med seg datteren på barseltreff i regi av Sømna sanitetsforening i Kløverhagen. Her forsøker hun å være hver tirsdag og dette er et tilbud hun setter svært stor pris på. Det samme gjør Frida Løvestad Johansen (28) og sønnen Asbjørn på ni måneder. De synes begge at permisjonstiden er for kort. Bjørnsgård fikk barn etter at den nye permisjonsordningen ble innført 1. januar, mens Johansen er glad hun kommer inn under den gamle ordningen.