Tirsdag fikk alle skoleelevene på Vega gå på kino i skoletiden

Den andre tirsdagen i februar er den store skolekinodagen. I år fikk elevene på verdensarvøya Vega også fikk være med. Vega Media, som driver kinoen på Vega, og Spar Vega laget et spleiselag og inviterte alle elevene på Vega barne- og ungdomsskole på kino.

130 elever og 20 lærere fra alle klassetrinn fikk se film fordelt på tre visninger. De yngste elevene så Pixar-filmen "Inside Out", mens de andre fikk se den norske filmen "Grand Hotel" med Atle Antonsen.

- Barn og ungdom er blant de viktigste kundegruppene en kino, så vi tenkte at de måtte få noe igjen. Vi er også så heldige at vi har plass til alle elevene i kommunen på én dag, sier daglig leder Nils Hilmar Gullsvåg i Vega Media.

- Blir det kino for elevene neste år også?

- Vi har lyst til det og tror nok det skal la seg ordne. Dette var en ganske ålreit erfaring. Da vi ønsket velkommen fortalte vi ungene litt om kinoen og hva vi driver med her - ungene lyttet tålmodig. De virket å være glade for å få se kino i skoletiden. Det var nok et bra avbrekk.

Vega kino solgte over 3.000 billetter til kinoforestillinger på øya med cirka 1.200 innbyggere i fjor. Etter drøyt to år med drift konstaterer Gullsvåg at kino er liv laga på Vega.

- Folk er flinke til å gå på kino på Vega. Vi gjør det ikke dårligere enn landet forøvrig, heller tvert imot, sier Gullsvåg.