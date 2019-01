Bank overtar hotell i Sandnessjøen etter konkurs

Pluss

- Det er i dag åpnet konkurs i selskapene Scandic syv søstre as, TK 47 AS og Syv søstre parkering AS, samt overdragelse av eiendomsselskapet Hotell Syv søstre AS til Helgeland Sparebank. Lokalbanken jobber for å få nye, langsiktige eiere til videre hotelldrift i Sandnessjøen, melder Helgeland Sparebank i ei pressemelding.

Ny eier

7. januar kjøpte Morten Guttormsen konsernet Syv Søstre Holding AS, som med datterselskaper (også eiendommen Hotell Kysten, TKG 47 AS) har en samlet gjeld på i overkant av 250 millioner. Foranledningen var langvarige forhandlinger med banken om blant annet reduksjon av gjelda, opplyser Guttormsen til Helgelands Blad.

Ansatte informert

De ansatte har fått beskjed i dag tidlig og det vil få konsekvenser for hotellets gjester fra 01.02.2019. Det vil dermed kunne berøre gjester til Sigrid-kongressen, som arrangeres kommende helg, men det er opp til bobestyrer å avgjøre hvor lenge hotellet holder åpent.

Kulturbadet Sandnessjøen er ikke berørt av konkursen i hotellene.

– Etter overtakelse av Rica i 2011, utbygging og drift av Scandic Syv søstre, overtakelse av Hotell Kysten og mange år med store tap har eierne besluttet å ikke tilføre mer kapital gjennom Syv Søstre Holding AS, sier styreleder Morten Guttormsen i Scandic Syv søstre i pressemeldingen.

Nye eiere

– Helgeland Sparebank overtar eiendomsselskapet Hotell Syv Søstre og vi skal gjøre vårt ytterste for å finne en god løsning med nye, langsiktige eiere. Det er viktig for Helgeland, for Sandnessjøen og reiselivet at det finnes et godt hotelltilbud i Sandnessjøen, sier administrerende direktør i Helgeland Sparebank, Hanne Nordgaard i pressemeldingen.

-Er du fortsatt interessert i å kjøpe hotellet, Guttormsen?

-Jeg er kjempeinteressert, men bare til riktige betingelser, sier Morten Guttormsen til Helgelands Blad.

Dette har skjedd

¤ Konsernet Syv Søstre Holding AS har hatt en samlet gjeld på litt i overkant av 250 millioner. Inntil nylig var eierne RBBS Holding fra Mo i Rana (36 prosent, Sørra Hoding (36 prosent), TGM Holding (Morten Guttormsen) 16 prosent, SLR Holding fra Mo i Rana (11 prosent).

¤ 7. januar kjøpte Morten Guttormsen hele holding-selskapet, som eide de to hotelleiendommene i Sandnessjøen, fra de øvrige eierne, trolig for en symbolsk pris, og fortsatte forhandlingene med banken.

¤ Tre av seks datterselskaper i konsernet er i dag levert i skifteretten. Scandic Syv Søstre AS er driftsselskapet, med de fleste ansatte. Syv Søstre Parkering AS eier tomter til bokført verdi 8,6 millioner. TKG 47 er eiendommen bak Hotell Kysten, med en utestående gjeld på omkring 80 millioner.

¤ Banken overtar ifølge pressemeldingen eiendomsselskapet Hotell Syv søstre AS som ved forrige årsskifte hadde en samlet gjeld på 181 millioner.

Dette selskapet er med andre ord ikke konkurs.