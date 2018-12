- Etter 25 år i ambulansetjenesten har jeg opplevd at barn og eldre har dødd i armene mine

Pluss

Alle kommunene på Helgeland er invitert til å lage en høringsuttalelse til den eksterne ressursgruppens rapport til Helgelandssykehuset. Gruppen anbefalte ett stort sykehus på Mo, eller alternativt i Sandnessjøen. Ordfører Andre Møller på Vega mener Mo-anbefalingen er så alvorlig at han vil ha med Sømna, Vevelstad og Brønnøy på et brev til helseminister Bent Høie (H) der de fire kommunene truer med å skifte sykehustilhørighet til Helse Midt.

Vil ikke støtte brev

Onsdag skulle kommunestyret i Brønnøy ta stilling til brevet. Det ble raskt klart at flertallet i salen ikke ville støtte et slikt brev til helseministeren på det nåværende tidspunkt. Ordfører Johnny Hanssen (Ap) var først ut, og han var tydelig:

—Jeg mener det blir helt feil av oss å si noe så inngående som dette nå. Jeg er helt enig i innledningen, jeg er bekymret for føde- og akuttilbudet og mye annet. Men vi skal gi et godt høringssvar, og det mener jeg Brønnøy kommune må gjøre på selvstendig grunnlag. Vi må også stille krav til hvordan vi mener vårt helsetilbud skal være., men jeg synes det blir helt feil å si at vi nå skal snu oss og se en annen vei. Det er tross alt like langt, og det kan bli lengre, sa Hanssen.

Arvid Sandvær (Sp) fra Senterpartiet var enig i ordførerens konklusjon, men hadde mer på hjertet – og dette delte han med kommunestyret, tydelig preget av sterke følelser for emnet:

Følelsesladet

– For det første så kan jeg ikke fatte og begripe at sykehuset kan plasseres i utkanten av vår region. Vi har et ansvar til våre innbyggere. Sykehuset må legges sør for Korgfjellet. Vi får DMS uansett, men det er misvisende. Helse nord er avhengige av oss som befolkningsgrunnlag, og jeg mener det er vår plikt som politikere å sørge for at befolkningen her får kortest mulig avstand til sykehus. Det er et faktum at vi ikke blør saktere i distriktene. Det anbefales et akuttrom ved DMS-et der leger kan stabilisere pasienter. Det har vi allerede i dag. Men det er begrenset hvilke stabiliserende tiltak vi kan gjøre prehospitalt. Pasienter med indre blødninger kan bare kirurgen på lokalsykehuset redde, ikke anestesilegen på helikopteret eller DMS-et. Vi kan ikke utføre kirurgiske inngrep på et DMS selv om vi har kirurg. Vi har anestesilege på helikopteret, men de må følge hviletidsbestemmelser og de er ofte på oppdrag. Ambulansebåten har reddet flere ufødte barn her på Sør-Helgeland. Lokalsykehuset i Sandnessjøen har berget mange kritiske skadde som ikke kunne flys til større sykehus. I hovedsak så har kirurger pakket og stoppet blødninger før transport. Etter 25 år i ambulansetjenesten har jeg opplevd at barn og eldre har dødd i armene mine, og måttet fortelle folk at vi har mistet deres kjære. Vi som har jobbet i helsevesenet og prehospitalt vet at hvis sykehuset legges til Mo så vil det gå utover folk. Vi har ingen garanti for at vi får pasienter til sykehus i tide. Helikopteret må stanse flere utrykninger til innlandet enn det kan utføre. Innbyggere tror at flyet står i Brønnøysund når vi trenger det. Realiteten er at det kan være på Svalbard. Det er sagt at 90 prosent av konsultasjonene som trengs kan gjøres på et DMS. Men hvis man mangler leger der så får man ikke gjort noe. Jeg har snakket med leger som ikke er interessert i reise rundt på Helgeland for å betjente DMS-er. Det blir ikke lettere med ett sykehus på Mo. Jeg mener det viktigste her er pasientene, og da først og fremst de akutte pasientene. At de kommer raskt og trygt til sykehus. Et sykehus på Mo gir for lang transporttid. De vil føre til fraflytting av vår region, sa Sandvær.

Han viste deretter til at det skal være et møte mellom ordførerne sør for Korgfjellet i Brønnøysund 3. januar.

Bekreftet møte

Ordfører Johnny Hanssen bekreftet at det skal være et slikt møte i Brønnøysund 3. januar.

— Å sette meg sammen med de andre ordførerne og diskutere er greit. Men å binde meg til noe der og da, det er ikke greit. Det har jeg ikke mandat til. Først og fremst skal Brønnøy nå gi en uttalelse, sa Hanssen.

Trond Sverre Horn (Sp) gikk deretter på talerstolen og støtte Sandværs uttalelse. Horn mente imidlertid at Brønnøy burde støtte brevet fra Andre Møller.

— Jeg bruker å si at det er bedre å slippe en promp enn å sprenge en tarm. Slik sett synes jeg Andre Møllers brev er en realitetsorientering som vi alle er enige om. Da er det ikke galt å slippe prompen nå. Blir det sykehus på Mo, så bærer det sørover. Jeg synes vi kan støtte Møller nå, vi har ikke noe valg. Korteste vei, sa Horn.

Under voteringen stemte flertallet i kommunestyret for å «holde på prompen», mot to stemmer fra Trond Sverre Horn og partikollega Aasa Storlien.