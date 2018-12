Lindset: - Ingen tillit til Torgersen Sykehusdirektøren: - Full tillit til Torgersen

Pluss

Gunvald Lindset, som er leder for sykehusaksjonen i Mosjøen, skriver i et leserinnlegg denne uken at han ikke har tillit til Helge Torgersen som leder i ressursgruppen som sist mandag anbefalte Mo i Rana som sete for et nytt storsykehus på Helgeland.

Lindset: - Har ikke tillit verken til Torgersen eller rapporten

Lindset viser til Torgersens deltakelse som prosjektleder da det ble gjennomført endringer ved sykehuset i Mosjøen. Linseth viser blant annet til følgende sitat fra rapporten «Kirurgi og fødselsomsorg i Helgelandssykehuset Mosjøen» fra 2003:

«Prosjektgruppen har lojalt fulgt mandatet og i forhold til dette sett på mange muligheter for løsninger og nye aktiviteter ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Prosjektgruppen, med unntak av representantene Torgersen og Grønlund (hun var rådgiver i Helse Nord, min anmerkning) er av den oppfatningen at de nye overordnede rammene for Helgelandssykehuset Mosjøen totalt sett ikke representerer en forbedring av helsetjenesten til befolkningen i sykehusområdet, og heller ikke bidrar til at Helgelandssykehuset Mosjøen fremstår som en trygghetsskapende ressursbase for befolkningen i området.»

- Det er umulig å ha tillit til en rapport i dag som er utarbeidet av en gruppe under ledelse av en person som tidligere har spilt på lag med administrasjonen i Helse Nord for å avvikle den kirurgiske akuttberedskapen i Mosjøen. Dette burde ha vært opplyst da ressursgruppa ble opprettet, og det burde ha vært valgt en annen, uhildet leder. Dette undergraver rapportens troverdighet, mener Lindset.

Sykehusdirektøren: - Full tillit til Torgersen og rapporten

Helgelandssykehusets administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir er gjort kjent med Lindsets innlegg, og svarer følgende:

"I mange tilfeller der man leier inn konsulenttjenester blir det gjort en formell habilitetsvurdering. Det har også blitt utført i vårt tilfelle. Det er Sykehusbygg, som er prosjektleder, som har gjennomført denne habilitetsvurderingen. Spørsmålet om habilitet har også vært gjenstand for diskusjon i styret. Da styret vedtok forenklet organisering av tidligfasen og opprettelsen av en ressursgruppe i styresak 14/2018 (19.02.17) var det en forutsetning at ingen av medlemmene skulle være fra Helgelandssykehuset eller Helgeland. Årsaken var at styret erkjente at oppgaven ville bli for krevende dersom enkeltpersoner med lokal forankring skulle bidra og opptre nøytralt, spesielt i forhold til vurdering av lokalisering.

Forholdene som påpekes ligger mange år tilbake i tid. Norge er et lite land, og vi må forvente at ekspertisen på fagfelt som dette har vært involvert i arbeidsgrupper og utvalg på mange steder og mange nivå. De sitter med verdifull særkunnskap og erfaring bygd opp over år, og det var ett av kriteriene de ble valgt ut fra. Jeg har full tillit til det arbeidet Sykehusbygg har gjort og de vurderingene som ble gjort både av dem og styret før jeg kom på plass. Jeg har også full tillit til ressursgruppa og det arbeidet de har utført. De har levert en foreløpig rapport. Jeg vil minne om at dette ikke er en endelig beslutning, vi er fortsatt i prosess."