Næringsforumet skulle hedre tre nye gasellebedrifter

Pluss

Under torsdagens næringslivslunsj i Brønnøysund gjorde foreningen stas på fire av sine medlemmer som har fått gaselle-status av Dagens Næringsliv i år.

Krav til en gaselle-bedrift DN har kåret norske gaselleselskaper siden 2003. En gaselle må ha: Levert godkjente regnskaper.

Minst doblet omsetningen over fire år.

Ha en omsetning på over en million kroner første år.

Unngått negativ vekst.

Positivt samlet driftsresultat.

Vært aksjeselskap.

Leder i Brønnøy Næringsforum (BNF) John Arne Warholm listet opp Bendiksen Entreprenør AS, Akvapartner AS og AkvaFuture AS og ba representanter fra alle tre selskaper komme fram for å motta medlemmenes hyllest, blomster og en gave fra BNF. Det viste seg at Akvafuture ikke kunne stille med en representant denne dagen, til Warholms fortvilelse.

- Jeg var ikke klar over at de skulle få Kongens fortjenstmedalje i gull i dag. Det må jo være den eneste årsaken til at man ikke greier å stille her, buldret han med glimt i øyet.

Les mer om årets gaseller i Brønnøy her.

Greit var det antakelig likevel at én av gasellene var opptatt på andre fronter, for daglig leder ved Kred Laila Knygh Brekk lurte på om Warholm hadde glemt noen.

- Vi har i alle fall fått brev fra DN med beskjed om at vi er gaselle i år, sa Brekk, som kan skilte med nær dobling av omsetningen i fjor.

Warholm viste stor tilpasningsdyktighet da han umiddelbart kalte Brekk fram og delte ut blomst og gave, som han - slik omstendighetene ville det - hadde et ekstra sett med.

- Akvafuture skal få en takk i posten! lovet han, til rungende latter fra salen.

Godt første driftsår for nye Kred Nesten doblet omsetning og 1,1 mill. i plussresultat Kred feirer tiårsjubileum i helgen. Ferske tall viser at det første driftsåret i nye lokaler har vært en suksess.