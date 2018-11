Pluss

Rådmann Pål Trælvik i Brønnøy kommune har sendt ut en mail til ansatte i Brønnøy kommune der han opplyser at han har sagt opp sin stilling.

I mailen takker Trælvik for fem år "preget av glede og utfordringer" i kommunen, og opplyser at han har fått ny jobb som generalsekretær i Bækkelagets Sportsklub - der han skal ha ansvaret både for klubben og Norway Cup.