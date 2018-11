- Har ikke gitt støtte til strukturgjennomgang

Pluss

- Da skolestrukturen var oppe til høring, ble det sagt at barnehage skulle ses på etter at det var fattet vedtak her. At hele oppvekstsektoren nå skal gjennomgås på nytt, var nytt for Utdanningsforbundet, konstaterer hun i en svarmail til BA. Dette etter at BA har spurt hvorfor Utdanningsforbundet støtter en strukturgjennomgang. Dette etter at det under budsjettnemndas møte ikke ble ytret spørsmål eller motstand mot slik strukturgjennomgang fra verken Utdanningsforbundet eller Fagforbundets side.

Drøftes denne måneden

- Vår holdning til en ny strukturgjennomgang er rådmannen og formannskapet godt kjent med fra før. Saken vil for øvrig bli drøftet med arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i løpet av november, sier hun. Rørmark viser for øvrig til at det ble gjennomført et møte med organisasjonene torsdag 1. november, der Utdanningsforbundet var forhindret fra å møte.

- Her ble nok denne informasjonen lagt frem. Tidligere har vi fått lovnad om at skolene skulle «få fred», og ikke utsettes for flere strukturendringer nå. Vi merker oss at rådmannen påpeker at det denne gangen kun skal utredes økonomiske konsekvenser. Dette er klar tale, da vet vi hva vi har å forholde oss til. Utdanningsforbundet vil kjempe for at hele oppvekstsektoren i Sømna sikres god bemanning og kvalitet på tjenestene, uavhengig av hva en slik utredning kommer frem til, sier hun.

Søker løsninger

BA har også spurt hvordan tillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet stiller seg til kutt ved Vik skole, jamfør Fylkesmannens oppfølging av skolen i Sømna.

- Så lenge elevenes behov blir ivaretatt på en forsvarlig pedagogisk måte, og endringene i organiseringen fungerer, er vi villige til prøve ut dette. Gitt kommunens økonomiske situasjon, noe vi ikke kan endre på, vil vi i samarbeid med arbeidsgiver prøve å finne de beste løsningene for våre elever innenfor de gitte rammene, sier Rørmark.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte Morten Engesbak sier dette:

- Fagforbundet vil ikke kommentere saker som vi forhandler eller fortsatt drøfter med rådmannen. Vi forholder oss til det ordinære partsforholdet. Når budsjettet er ferdig drøftet med Rådmannen vil vi gi uttalelser dersom vi finner det nødvendig.