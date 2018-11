Flytekniker fra Bindal har blitt mangemillionær på kryptovaluta

Pluss

Marius Kjærstad (35) fra Bindal står oppført med den tredje høyeste inntekten i Møre og Romsdal for 2017.

35-åringen tjente 31.329.180 kroner i fjor, noe som ville gitt ham en soleklar førsteplass på inntektstoppen i hjemregionen Sør-Helgeland. Han betalte 8 millioner kroner i skatt i fjor og har en formue på drøyt 49 millioner kroner.

Ifølge Kjærstads egen facebook-side har han de siste årene jobbet som flytekniker for CHC i Kristiansund. Han meldte imidlertid tidligere i år på facebook at han har sluttet i denne jobben og begynt som selvstendig næringsdrivende.

Kjærstad opplyser til Namdalsavisa at mesteparten av inntekten fra i fjor skyldes salg av kryptovaluta.

- Det meste kommer fra Ethereum, sier Kjærstad til NA (bak betalingsmur).

Han har opplyst til avisen at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Etherum er en plattform for kryptovalutaen "ether", som etter hvert har blitt en utfordrer til bitcoin etter at den ble tatt i bruk i 2015. Ether regnes i dag for å være verdens nest største kryptovaluta etter bitcoin, og selges i skrivende stund for 210 dollar per ether.