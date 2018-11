Polititjenestemann i Nordland tiltalt for misbruk av stilling

Pluss

Nordland politidistrikt opplyser i en pressemelding tirsdag at Spesialenheten for politisaker har tatt ut tiltale mot en ansatt i Nordland politidistrikt.

Tjenestemannen er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, samt for å ha gitt uriktig erklæring i et politidokument, sier politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt.

Nordland politidistrikt har opprettet personalsak og tjenestemannen har vært suspendert fra sin stilling mens saken har vært under etterforskning.