- Sømna må vende seg sørover for sykehus

— Jeg synes det er helt forferdelig hvordan det foregår i dag. Pasienter herfra har kanskje et døgns reise for komme til sykehus i Tromsø. Jeg synes det er uverdig overfor befolkningen her at det skal være slik når en er syk. Til regionsykehuset i Trondheim kan samme pasient være frem og tilbake iløpet av tre-fire timer. Dette er en sak som har versert i årevis. Nå må vi få sak opp i kommunestyret slik at vi kan få et vedtak på at vi i sykehussaken skal henvende oss sørover. Vi leser i avisa om ambulansesaken der, at leder i Helse Midt går og venter på oss, sa Dahle.

Se til Bindal

3.oktober i BAnett er klinikkleder Øystein Sende ved prehospital klinikk hos Helse Nord-Trøndelag, tydelig på at videre struktur for Helgelandssykehuset og plassering av et fremtidig sykehus vil være avgjørende for fremtiden til ambulansetjenesten mellom Bindal og sykehuset i Namsos.

LHL frykter flytting av ambulansen fra Bindal Helgelandssykehuset har bedt Helse Nord-Trøndelag vurdere en overtakelse av driften av ambulansetjenesten i Bindal.

Bakgrunnen for at sykehus ble drøftet i onsdagens formannsskapsmøte, er ordførerens deltagelse i møter om regionale utviklingsplaner.

— Jeg har signalisert at vi er avhengig av å få fastleger og en rimelig avstand til sykehus, og at vi har et ønske om at sykehuset skal ligge sør for Korgfjellet, sa Oppegaard som ba om flere innspill til kommende møter.

Både Wenche Knygh og varaordfører Gunder Strømberg i TpL, gjorde det klart at de støttet sykehustilbud for befolkningen i sør.

Kr 7000 én vei

— Bare den reisen pårørende må ta til Tromsø. Det koster en formue, og folk har ikke råd. Å bli krevd for så mye penger, i stedet for å reise til det sykehuset som ligger naturlig for oss er ikke greit. Jeg har hørt Ap snakke om ta bort fritt sykehusvalg. Jeg håper ikke det er noe de står for videre. Det må ikke bli slik at vi blir Helgelandssykehusets eiendom. Syke må få gjøre egne valg om hvor de skal på sykehus.

— Jeg kjenner til én som ble akutt syk her i Sømna og som ble sendt til Tromsø. Familien ville gjerne følge med for å se at alt gikk bra med vedkommende. Men bare for en enkeltbillett ble det å betale 7000 kroner én vei. Hvem kan reise da? Hadde derimot sykehuset ligget i sør, så kunne familien bare ha hevet seg i bilen, og vært fremme nesten før flyet landet. Dette er så viktig at vi må ta tak i det. Dette har med verdigheten til vår befolkning å gjøre, konstaterte Dahle.

— Det er faktisk kortere å komme til rikshospitalet fra Brønnøysund, enn å reise til Tromsø. Å reise til Oslo og komme tilbake samme dag er fullt mulig til en fornuftig pris og tid. Det er noe fryktelig gale her. Så jeg er enig. Vi skal bare utfordre i denne saken, sa Strømberg.