Tilsynssak mot Brønnøy legesenter: Kvinne reiste til Bindal for hjelp

Pluss

NRK Nordland skriver i dag om brønnøykvinnen Reidun Sørheim (55), som er lite fornøyd med hjelpen hun fikk ved Brønnøy legesenter i april i år.

Hasteoperert i Trondheim

Hun fikk vondt etter å ha trukket en tann og sier hun ble avvist da hun ringte legevakten i Brønnøy for å be om å bli undersøkt. Ifølge Sørheim skal en lege også ha bagatellisert betennelsen og smertene hennes da hun fikk kontakt. Til slutt ble løsningen å dra til legevakten i Bindal, der hun ble tatt imot med en gang.

- Hun var svært forkommen, hadde høy feber og tydelige infeksjonstegn i ansiktet, sier lege Trond Iversen til NRK.

Han målte en CRP (infeksjonsgrad) på 300, noe som er svært høyt. Iversen ble sendt direkte til St. Olavs hospital og hasteoperert.

Opprettet sak

Nå har Fylkesmannen i Nordland opprettet sak for å undersøke hva som skjedde i de seks dagene Sørheim sier hun ikke fikk hjelp i Brønnøy. I sitt svar til fylkesmannen skriver kommunen ifølge NRK Nordland at to av legene Sørheim snakket med har sluttet og at de ikke har lydlogg fra samtalene. Fylkesmannen har bedt om ytterligere opplysninger i saken, som Brønnøy legevakt eller kommunelege ifølge NRK Nordland ikke har ønsket å kommentere mens behandlingen pågår.

Mistet autorisasjonen etter sex med pasient En mannlig lege på Sør-Helgeland skal ha hatt et seksuelt forhold til en pasient i ett til to år. Konsekvensen er at han ikke får være lege i Norge lenger.