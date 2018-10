Her er alle våre utlendinger

Pluss

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvor mange utenlandske statsborgere som bor fast i norske kommuner og hvor de kommer fra. I dag kan vi presentere den lokale oversikten fra Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna og Bindal.

Innbyggere med utenlandsk pass bosatt på Sør-Helgeland

Syria 143 Polen 132 Eritrea 84 Thailand 66 Somalia 56 Sverige 49 Russland 37 Latvia 31 Tyskland 26 Afghanistan 24 Danmark 23 Litauen 23 Nederland 22 Filippinene 22 Ukraina 18 Island 14 Storbritannia 13 Sudan 13 Statsløse 13 Etiopia 12 Kongo 10 Romania 9 Estland 8 Frankrike 6 Portugal 6 USA 6 Finland 5 Bulgaria 5 Irak 4 Irland 1 til 3 Moldova 1 til 3 Slovakia 1 til 3 Spania 1 til 3 Ungarn 1 til 3 Kongo-Brazzaville 1 til 3 Kina 1 til 3 Den dominikanske republikk 1 til 3 Trinidad og Tobago 1 til 3 Peru 1 til 3

Her er våre innbyggere med utenlandsk pass bosatt på Sør-Helgeland(Land med færre enn tre personer er kategorisert som mellom 1 og 3). Kilde: SSB

Nær elleve prosent i Norge

Det bodde om lag 568.000 utlendinger i Norge ved inngangen til 2018. Så mye som 103.800 av disse kommer fra Polen. Det er 18 prosent av alle utenlandske statsborgere og den desidert største utenlandske gruppen i Norge. Deretter følger Sverige med knapt 44.000 og Litauen med nesten like mange. Syria har krøpet opp på fjerdeplass med knapt 26.000 personer. Totalt er det representanter fra 185 nasjoner i hele kongeriket.

De lokale listene

Det er imidlertid syrere som topper lokalt her hos oss. Alt i alt teller vi 143 personer fra Syria. Dette utgjør nesten 16 prosent av alle utlendinger her. På andreplass kommer Polen, da det er 132 polakker bosatt i våre fem kommuner. Siste ledige plass på pallen går til Eritrea, da det er 84 herfra boende på våre kanter den 1. januar i år.

Det er 910 personer fra vår andedam som har utenlandsk statsborgerskap, og disse kommer fra totalt 39 land. Av personvernhensyn er det noen restriksjoner fra SSB på land som har tre eller færre personer. Disse har vi kategorisert som «mellom 1 og 3 personer». Totalt er det 561 utlendinger i Brønnøy kommune. Sømna har nest flest, med 139 i tallet.

Disse har flest utlendinger

I Norge er 10,7 prosent av befolkningen utlendinger. Det er Gamvik kommune i Finnmark som topper landsoversikten over dem som har flest utlendinger bosatt hos seg. Her har nesten 29 prosent av innbyggerne utenlandsk statsborgerskap. Båtsfjord i samme fylke følger så, med Hemsedal i Buskerud som nummer tre. Vi noterer at hovedstaden er nummer 18 med 16 prosent utlendinger. På 422. og sisteplass finner vi Rindal i Møre og Romsdal, der bare tre prosent av befolkningen har annet pass enn det norske.

Brønnøy å finne på en 334. plass på denne landsoversikten, med en andel på 7,1 prosent. Mens Vevelstad har hele 12,5 prosent utlendinger og er med det nummer 64. I Nordland er det Træna kommune som ligger øverst, med en utenlandsk andel på hele 19,2 prosent. I motsatt ende finner vi Tjeldsund kommune med «bare» 3,3 prosent. Personer med utenlandsk opprinnelse som har skiftet til norsk statsborgerskap er naturligvis som norske å regne.