Forfatter og friluftsmann Arvid Sveli er død. Han ble født i Bindal 6. januar 1920, og gikk bort tirsdag 9. oktober - 98 år gammel. Sveli vokste opp i Vassbygda og tok utdannelse innen skogbruk. Han ble herredskogmester på Sør-Helgeland, men huskes like mye for sine bokutgivelser og artikler i Brønnøysunds Avis og en rekke andre publikasjoner. Han er kjent for sine fine naturskildringer, men har også et godt blikk for mennesker i sitt forfatterskap.

- Han ble sengeliggende i mai, men ville ikke gi seg. Nå helt på slutten gikk det raskt nedover. Jeg fikk sitte med ham da han gikk bort, det var stilt og fredelig. Han har hatt en spennende liv, opplevd mye og truffet mange folk. Nå var det på tide at han fikk hvile. Vi har heldigvis mange minner og mye vi kan lese som han har skrevet. På langt nær alt han har skrevet er sett igjennom. Det var forventet, men det er likevel tungt. Han har betydd veldig mye for meg, barnebarna og oldebarna, sier Arvid Svelis datter Elin Sveli til avisen.

BA-redaktør Matti Riesto mener Sør-Helgeland har mistet en stor forfatter.

- I avisen er vi takknemlige for at han leverte utgaver av sin spalte Naturligvis til oss helt inntil det siste, sier Riesto.

I 2011 ble det et minnesmerke for Sveli og hans forfatterskap på Sveliheia i Vassbygda.

– I nærmere tusen artikler og et tjuetall bøker har han gitt inspirasjon til nye turmål. Han har gitt en hylles til hverdagssliterne og distriktene - en honnør til dem som har bygget landet, skrev initiativtakerne Åsmund Granås (Velfjord Historielag) og Magnar Solbakk (leder for innsamlingskomiteen) den gangen.

