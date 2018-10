Sømna under kritisk skolegrense

En generell trend, er at vi har altfor mange under “bekymringsgrensen"Rådmann Øystein Johannessen

Tilstandsrapport for Sømnaskolen 2017, ble lagt frem av sømnarådmann Øystein Johannessen i juni. I denne går det frem at andelen elever på spesialundervisning i kommunen er nær 16 prosent, mot 8 prosent på landsnivå. Behovet for spesialundervisning er økende oppover i klassetrinnene, noe som ifølge Johannessen er typisk for mange kommuner i Norge. I rapporten påpeker Johannessen også at skoleresultatene i Sømna har større svingninger enn fylke og land.

Under kritisk grense

Fredag orienterte sømnarådmannen alle foresatte i kommunen, om at sømnaskolen nå blir fulgt opp av fylkesmannen.

Ifølge skrivet har Sømna kommune fått beskjed fra fylkesmannen om at kommunen er blant kommuner som over en periode på tre år har prestert under en kritisk grense på læringsutbytte, læringsmiljø og mobbing som Utdanningsdirektoratet har fastsatt. Derfor skal kommunen få ekstra støtte og veiledning. Det er fylkesmannen som har oppfølgingsansvaret.

— Dette er selvfølgelig ingen gladnyhet, vi skulle gjerne vært den foruten. Samtidig er dette en god sak på sin måte. Vi får veiledning og oppfølging, og vi kan og må jobbe hardt og systematisk med kjerneoppdraget vårt. Dette er en veldig klar kjøreordre, konstaterer Johansen i brevet.

Fylkesmann ønsker dialog

Om hva som har ført til fylkesmannens inngripen, sier underdirektør Gisle Berg i Fylkesmannens oppvekstavdeling i Nordland:

— Når vi vurderer at Sømna har kommet under en kritisk grense, så er dette vurdert opp mot parametre som sier noe om kvaliteten i skolen. Det er et samlet oppsett av nasjonale prøver, grunnskolepoeng etter eksamen og standpunkt, pluss det elevene har svart på elevundersøkelsen angående trivsel/mobbing/faglig støtte over en treårsperiode. Det er resultatet som fremkommer av totaliteten av de områdene som tilsier at kan være lurt med støtteordning i Sømna. Vi tenker at Sømna har vært veldig positiv til å få støtte og vi skal ha en god dialog med dem om hva som er beste tiltak, sier Berg.

Tidlig innsats

Ifølge underdirektøren er det en ordning som ble etablert i Stortingsmelding 21 «Lærelyst, tidlig innsats i skolen» som nå har slått inn i Sømna.

— I denne stortingsmeldingen ble det definert at det skulle gis tilbud/settes i gang ulike tiltak. Da er denne oppfølgingsordningen ett av tiltakene staten har sagt skal settes i gang for å sikre kvaliteten til elevene. Begrepet kritisk må sees på som en kvalitetsmessig vurdering av hvor nivået bør ligge. Parallelt med Stortingsmeldingen kom det bestemmelse om tidlig innsats i skolen. 1.-4 klasse skal følges spesielt opp. Når resultatene ikke god nok over tid- da må settes inn tiltak, konstaterer Berg.

Lesing og regning

I rådmannens tilstandsrapport for sømnaskolen, er det et eget kapittel om "Kvalitet på barnetrinnet." Barnetrinnet er nå samlet på Berg skole. Johannessen ser at det er alt for mange elever under bekymringsgrensen i tidlig alder.

"Prøvene som ble tatt i mars/april 2018, viser varierende resultater på de ulike trinnene. En generell trend, er at vi har altfor mange under “bekymringsgrensen” i lesing og regning. En ser et bedring i resultatet med økende alder. I engelsk besto prøven av to deler, en lyttedel og en lesedel. Det er en markant forskjell på resultatene på disse delprøvene. Lyttedelen kom dårligst ut. Resultatet fra kartleggingsprøven i digitale ferdigheter, viser at få elever er under “bekymringsgrensen”.

Før og etter

Etter skolestrukturendringen finner rådmannen samme resultat for femteklassingene, som før da de var delt på to skoler.

" Lesing og regning har de samme resultatene fra siste måling, høsten 5.klasse. Det er første år hvor elevkullet er samlet og prøvesituasjonen har vært på samme dag og under samme forhold. Går vi bak de offisielle tallene på lesing så ser vi at det er guttene i 5.klasse som skårer laveste de ligger på nivå 1 eller lavest i nivå 2. Jentene skårer høyere innen nivå 2 eller noen på nivå 3. Der finnes ingen gutter. Et slikt resultat var blant kriteriene for å kunne søke om å få bli språkkommune. Språkkommune skal forbedre hele organisasjonen slik at elevene får bedre læring og resultat på sikt. Resultatene i regning er stabile", skriver rådmannen i rapporten lagt frem for kommunestyret i Sømna.

På Vik skole ser rådmannen en positiv utvikling i antall grunnskolepoeng.

"I antall grunnskolepoeng for Vik skole går det i rett retning, det er en liten endring for hvert år. Resultatet for 2017 er meget bra. Målet må være å holde dette nivået over tid.

Stiller krav

Rådmann Øystein Johannessen konstaterer at kommunen har en jobb foran seg.

"Vi har en jobb foran oss som stiller krav til alle: Skoleeier, skolelederne, lærere, tillitsvalgte og foresatte", konstaterer han i brevet til de foresatte. Samtidig varsler han en orientering til kommunestyret 25. oktober og et ønske om å møte foresatte gjennom FAU og på andre måter.