Vega snudde 1-2 til 4-3 på 45 minutter

Lørdag kom Vega seirende ut av sitt møte med Herøy/Dønna i 6. divisjon.

Kampen, som ble spilt på Sparbanen kunstgressbane på Vega, endte 4-3 til vertene.

– Vi fikk oss en etterlengtet seier etter mye motgang, skriver spillende trener Jon Andreas Wika i en SMS til BAnett.

Han forteller at en omlegging av formasjon ga resultater.

– Vi prøvde en litt annen formasjon denne kampen som viste seg å fungere bra. Kampen var preget av dårlig vær og begge lag hadde fordel av unnavind i hver sin omgang, sier han.

Herøy/Dønna ledet 2-1 til pause.

– Vi følte at vi hadde godt tak på kampen og at vi kunne ta tre poeng. Det var veldig bra innsats av laget og spesielt de to på topp, Torgrim Larsen og Håvard Schjølberg, som skåret hver sitt mål, skriver han.