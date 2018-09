Erna har med Margunn til FNs generalforsamling

Pluss

Det forteller Ebbesen til BAnett.

Deltar

Det er FNs 73. generalforsamling, og sammen med fem andre stortingsrepresentanter deltar hun i New York.

– FNs generalforsamling er verdens største internasjonale møteplass og er en unik arena for å fremme norske interesser, internasjonalt samarbeid og posisjoner i spørsmål som er av sentral betydning for Norge. Tirsdag 25. september åpner generaldebatten. Norge har seks plasser inne i selve generalforsamlingen. Tre plasser er forbeholdt statsminister, utenriksminister og ambassadør Tore Hattrem. Tre plasser er forbeholdt til stortingsrepresentanter, og jeg er en av de som har fått plass inne i generalforsamlingen, skriver Ebbesen til BAnett.

Tanken er at representantene skal få kjennskap til FN og hvordan Norge samarbeider med FN. De setter seg inn i disse spørsmålene gjennom et program som går over tre uker. I tillegg til Stortingets delegasjon deltar statsministeren, utenriksministeren og klima- og miljøministeren, statssekretærer og representanter fra sivilsamfunn og embetsverk.

Sikkerhetsrådet

– En av Norges prioriteringer for årets generalforsamling er kandidaturet til Sikkerhetsrådet for perioden 2021 – 2022. Valget skal avholdes i 2020, skriver hun.

Hun lister også opp andre norske prioriteringer under generalforsamlingen.

Å verne og styrke multilateralt samarbeid, den internasjonale rettsordenen, menneskerettigheter og likestilling.

Støtte og iverksette 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, særlig bærekraftsmålene om rene hav, utdanning, helse og nasjonal ressursmobilisering.

Bidra til fred og sikkerhet.

– Jeg ser frem til tre spennende og lærerike uker i New York og Washington. Jeg er veldig glad for at jeg får denne muligheten til å være nær viktige prosesser, ikke minst ta del i hvordan Norge er med på å utvikle utenrikspolitikken, skriver stortingsrepresentanten.