Lørdagsåpner svømmehall for alle

- Det vil bli mange flotte aktiviteter for alle aldersgrupper. Spesielt liker jeg at Frivilligsentralen skal invitere pasienter på Sømna omsorgssenter ned til Gamle Doktorgården for å grille i hagen. De som ønsker det blir hentet i sykkeltaxi, forteller fagleder plan og utvikling i Sømna, Marianne V. Grøttheim.

Hun har sendt en pressemelding som viser et fullpakket program for Sømnas innbyggere fra lørdag og ut kommende uke.

Åpent basseng

Høstmåneden september innledes med åpent basseng for alle på Vik lørdag. Denne dagen er det også Sove-ute-aksjon i hagen på Gamle Doktorgården, med mulighet til å lage enkel bålmat.

Så går det slag i slag med Tour de Fram, turmarsj og sykkelløype, musikkstund med LIMOG, grunnkurs i kajakk, åpen dag på Sømna Fysiotrim, inspirasjonsforedrag omkring helse/diett og trening og spinning. Så er det grilltur på Gamle Doktorgården for beboere på sykehjemmet, skolejogg og dameskyting på Berg skytebane for alle kvinner fra 15 år.

Diskotek og teltjakt

Skolebarn får komme seg på Friluftstur til Kvervet og veteraner får Friidrettstevne å bryne seg på tordag. Fra fredag er det Dalbotndagene som inngår i folkehelseukas program i Sømna. Her er det blant annet diskotek, teltjakt, juniorskyting og terrengløp kommende helg.