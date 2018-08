50.000 jobber med å utvinne olje i Norge - bare 16 av dem i Nordland

Pluss

Det melder NRK Nordland.

Dette kom frem under den årlige oljekonferansen ONS, som holdes i Stavanger, og det er altså bare 16 arbeidsplasser direkte ansatt i Nordland i utvinning av olje og gass, mens 10 prosent av de nevnte 400 årsverkene i leverandørindustrien pendler inn til Nordland fra andre steder i landet.

I en rapport fra advokatfirmaet Kluge anbefales det å opprette et ringvirkningstilsyn, som skal tvinge oljeselskapene til å bli mer bevisst på hvilket ansvar de har for å skape lokale ringvirkninger.

– Det er alvorlig at under 400 årsverk er knyttet til leverandørindustrien i Nordland. Det er forsvinnende lite og vi er nødt til å se på hvordan denne næringa skal ha et større fotavtrykk hos oss, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland, som også er leder for Norskehavsrådet.

Han mener oljeselskapene er for lite opptatt av lokale ringvirkninger, og at det blir for lite igjen til fylkene.

En del av bakgrunnen er debatten om konsekvensutredning av LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja).

