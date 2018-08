BIL-juniorene knuste Mosjøen og topper tabellen

Pluss

BILs fotballjuniorer fikk besøk av Mosjøen IL på kunstgresset i Brønnøysund onsdag kveld. Gjestene ble sendt hjem med 7-0 i sekken av hjemmelaget.

Men til tross for det saftige sluttresultatet ble det bare scoret ett mål i førsteomgang. Fem av målene kom i løpet av de siste 20 minuttene av kampen. Sevald Bøkestad Andreassen sørget for et ekte hattrick med tre scoringer på ti minutter i andreomgang.

BIL-trener Alexander Ediassen mener BIL ledet fortjent 1-0 til pause, men synes samtidig at laget hans var for passive og lite besluttsomme før pausen.

- Vi roter i oppbyggingsfasen og mister mye ball sentralt. Etter pause glir spillet mer slik vi ønsker, og vi kjører over Mosjøen. Dermed ble det en fin kveld til slutt, sier Ediassen.

Med fem seiere, én uavgjort og to tap på åtte kamper topper BIL nå tabellen med 16 poeng. Åga har imidlertid også 16 poeng, men med to kamper til gode på BIL som har borteoppgjør mot Gruben og Åga helgen 1. og 2. september igjen å spille denne sesongen. Ediassen opplyser at troppen er noe redusert mot slutten av sesongen.

- Vi har mistet mange spillere grunnet skolegang, og har med flere guttespillere på onsdag, noe vi også hadde mot Sandnessjøen sist lørdag. Disse har gått inn og ikke bare utgjort troppen, men bidratt i form av godt spill, ikke minst målpoeng.