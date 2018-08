Vei åpnet forbi steinras i Bindal

Pluss

Veien nord for Hestneset i Bindal er åpnet for trafikk.

-Entreprenøren Mesta har gjort en vurdering inntil videre. Veien er åpen. Statens Vegvesen skal se på saken på mandag, sier trafikkoperatør Martin Engan i Vegsentralen i kveld.

Klokka 16.30 i dag meldte Vegtrafikksentralen i Nordland at Statens Vegvesen var på vei til rasstedet.

-Statens Vegvesen er på vei til stedet for å gjøre en vurdering av videre rasfare. De skal avgjøre om veien må stenges, eller om den kan friskmeldes. For øyeblikket har vi folk på stedet som dirigerer trafikken, sia vakthavende Grethe Turmo Hatten på Vegtrafikksentralen i Nordland.

Politiet meldte litt før 16 i dag at en stor stein sperret for trafikken nord for Hestneset i Bindal.

- Vi fikk melding fra en billist om at det lå en stor stein, på størrelse med et bilpanser i bilbanen klokka 15.40 i dag. Klokka 16 00 hadde vi folk på stedet, sier Hatten.

Har du bilder fra rasstedet? send MMS til tlf 902 82399

Det er bare en uke siden billist meldte om stor stein i veibanen på Stegan på Fv76.