Vega-ordfører om riksantikvarens klage: - Som forventet

NRK melder på sine nettsider torsdag at Riksantikvaren har sendt påklage på vedtaket som fylkesrådet fattet angående konsesjon til oppdrettsanlegg på Vega.

- Veldig uheldig

Konsesjonen ble gitt til et oppdrettsanlegg som befinner seg innenfor verdensarvområdet.

– Riksantikvaren mener det er veldig uheldig at det nå gis en konsesjon uten at konsekvensene for verdensarvområdet er tilstrekkelig utredet, sier fungerende riksantikvar Leidulf Mydland til NRK.

Han sier videre at han i første omgang ber om at fylkesrådet omgjør vedtaket. Han ønsker også at fylkesrådet fatter et nytt vedtak som er mer i tråd med de verdiene også fylkeskommunen skal ivareta.

Kan gå til departementet

Videre sier de at om fylkeskommunen velger å gå videre med fylkesrådets innstilling, og ikke endrer vedtaket etter riksantikvarens henstilling, må de sende saken over til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi er ikke prinsippielt motstander av oppdrettsanlegg i verdensarvområder, men vi mener at det må gjøres en virkelig grundig konsekvensutredning, sier Mydland til statskanalen.

Vil ikke omgjøre

Fungerende fylkesrådsleder Svein Eggesvik (Sp) sier i samme sak at de mener tiden er inne for å prøve, og at det er derfor de har gitt den midlertidige tillatelsen på fem år.

– Vi har ikke tenkt å omgjøre det. Hvis det skal gjøres, må det i så fall legges opp til det i det første fylkesrådsmøtet etter sommeren, sier han til NRK.

Som forventet

Ordfører i Vega kommune, Andre Møller, sier det hele var som forventet.

– Vi visste at de kom til å påklage vedtaket, sier han.

Han sier han ikke har snakket med fylkesråden etter at nyheten kom, og vet ikke hvordan fylkesrådet vil behandle påklagen.

Han poengterer at han mener konsekvensutredningen kommer sent.

Møller har tidligere sagt til avisen at de har etterspurt utredning for tålegrensene for oppdrett i verdensarvområdet i syv år, etter at Vega Sjøfarm etablerte oppdrettsanlegg ved Skogsholmen i 2011.

– Det er Miljødirektoratet og Riksantikvaren som har ansvaret for verdensarven. Jeg har spurt hvordan de ville takle nye søknader, men det ble ingen reaksjon før vi satte i gang med en prosess rundt kommuneplanen i 2014. Jeg mener de ikke har gjort jobben i forhold til dette. Vi som politikere blir utålmodige og jeg mener de må respektere at fylkeskommunen behandler en søknad som kom til dem for tre år siden, har Møller tidligere uttalt til BA.

