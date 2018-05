Grensekontroll i Brønnøysund opprettholdes

Pluss

-Jeg har nettopp vært i kontakt med lensmannen i Brønnøysund, og fått høre at de får styrket sin ressurs til grensekontrollen. Det er jeg veldig fornøyd med, sier regionrådsleder for Sør-Helgeland, Andrine Solli Oppegaard til BAnett.

Sør-Helgeland regionråd fryktet en nedleggelse av grensefunksjonen i Brønnøy, slik at alle offshorearbeidere på tur til eller fra feltet, måtte til Mosjøen for å bli grensekontrollert. I verste fall en ekstratur på to døgn, og en snublestein for Brønnøysund som baseby.

Trussel for basen

-Utenlandske offshorearbeidere tilpasser sin ankomst til Brønnøysund i forhold til videre avgang med helikopter ut til feltene utenfor Helgeland. De har ikke med i kalkulasjon at de må reise til og fra Mosjøen når de er ankommet Brønnøysund. Avhengig av når på døgnet de kommer til Brønnøysund og åpningstider i Mosjøen, vil en grensekontroll i verste fall ta opp mot 2 døgn før de kan dra videre ut på olje/gassfeltet fra Brønnøysund. Dette gjelder også for andre typer jobber i regionen som bruker utenlandsk arbeidskraft. Selskapene forventer at en tjeneste som grensekontroll er til stede i region, spesielt på en offshoreheliport. Konsekvensen av vedtak om å kutte grensekontrollen i Brønnøysund vil true tilstedeværelsen av helikopterbasen i Brønnøysund. Dette vil på sikt være nok et argument for de som jobber for å få flyttet basen fra Brønnøysund, uttalte regionrådet.

Får stemplet i Brønnøy

Politimester Tone Vangen svarer i brev til regionrådet 12. april i år, at offshore-arbeidere skal slippe den ekstraturen. Grensekontrollutstyret som står oppmontert i Brønnøysund skal forbli oppkoblet på stedet. Alle stempler vedrørende inn-og utreise skal også forbli på stedet. Samt skriver Vangen at alle mannskaper i Brønnøysund skal få fornyet opplæring slik at grensekontrollen blir gjennomført etter schengendirektivets bestemmelser.

-Gjennom disse tiltakene vil politiet i Nordland være i stand til å gjennomføre kontrollene på en kvalitativ god måte, når oljearbeiderne skal ut eller inn fra oljeinstallasjonene, konstaterer hun. Men hun presiserer samtidig at nevnte tiltak gjelder kun personell som skal inn- og utreisekontrolleres fra oljeinstallasjonene.

-Alle andre virksomheter skal bruke Mosjøen som inn og utreisested, skriver Vangen.