- Mange trær og busker kunne med fordel vært beskjært

Pluss

Greta Ingebrigtsen fra Brønnøysund har noe hun ønsker å gjøre folk i byen og regionen ellers oppmerksom på. Hun registrerer at mange lar trær og busker vokse uten beskjæring, og at dette i noen tilfeller kan gå utover både utsikt og soltimer om sommeren for både hageeierne selv og naboer.

- Det er mange trær som antakelig ikke skulle vært i småhushager. De er søte og små når de er nye, men når de blir 5-6 meter høye så får kanskje naboen problemer både med utsikt som forsvinner og ettermiddagssola som skygges for. Jeg vet om mange som faktisk ikke har sol på ettermiddagen fordi naboen har et stort, fint tre i hagen, som de ikke vil gjøre noe med. Det er nok frustrerende for mange, og ingen vil bli uvenner med naboen. Mange kvier seg for å ta opp slikt, for noen holder på sitt, og det er synd, sier Ingebrigtsen.

Hun understreker at dette ikke gjelder henne og at hun personlig bare har gode erfaringer med naboene.

- Jeg sa ifra for en stund tilbake om noen trær som hadde blitt ganske store og skygget for sola. Naboen hadde selv ikke tenkt på dette, og sa med én gang at dette var ikke et problem å ordne opp. Det ble gjort også og det var jeg veldig takknemlig for. Jeg tror kanskje det er slik for mange, at man ikke tenker over dette, sier Ingebrigtsen.

Selv har hun beskjært flere trær i egen hage de siste årene, blant annet for å skåne utsikten hos naboen.

- Jeg beskjærer med jevne mellomrom slik at det ikke skal sjenere. Det er nok mange som selv mister utsikt fordi man ikke steller trærne. Kanskje dette da kan være en påminner. Helst skal beskjæring gjøres tidlig på året, og man får mange gode tips hos gartneren eller andre som kan dette, sier Ingebrigtsen, som også har et ordtak å by på i denne sammenhengen.

- Det heter seg at man skal la naboen stå for beskjæringen, for man skjærer som regel for lite. Men det vokser fort ut igjen, og trærne har bare godt av beskjæring.