Espen prest grugleder seg til å døpe russ

Pluss

I fjor hadde brønnøyrussen campen sin i Svarthopen sør, i år er den lagt til Svarthopen nord, like ved det gamle asylmottaket. Det er satt opp telt med bra møblemang i form av brukte sofaer og benker, og selv om det melder nydelig oppholdsvær (se lenger ned i saken) skader det nok ikke at det er tak over hodet også.

Grugleder seg

Det er stille ved campen når BAnett tar turen innom, men vi møter i alle fall én russ. Han er til gjengjeld prest.

– Ja, jeg er i alle fall en av prestene, ler Espen Laumann fra Skogmo.

Han er rødruss, og har allerede trukket i buksene.

– Gleder du deg?

– Jeg grugleder meg vel litt. Men jooo, det blir bare bra, sier han.

Døpes med gullkost

Brønnøyrussen har sin tradisjonelle gulltrone og gullkost som brukes under dåpen, det blir også delt ut en shot med noe godt(?).

– Man døpes med gullkosten, og så får man en shot etterpå. Hver prest har femten russ som skal døpes, forteller Espen Laumann.

– De døpes som riddere i korsets navn, gliser han.

Og så snart de er døpt har alle de om lag 110 russene i Brønnøysund fått sine russenavn.

– Hva er ditt?

– Gigoud, etter fotballspilleren Olivier Giroud!

Snappe dåpen?

Det kan sikkert friste å snappe eller instagramme bilder fra dåpen. Men er det greit?

Utgangspunktet er at du kan ta bilder som du selv ønsker på offentlig sted. Men du må ta hensyn når du tar bilder, slik at du ikke krenker andres fred. Det er også visse forbud knyttet til selve publiseringen.

I korte trekk er hovedregelen at du må ha samtykke fra den du publiserer et bilde av. Det finnes noen unntak, men det er lurest å spørre om lov under dåpen, så er du på den sikre siden. Og for ordens skyld, det å sende et bilde på Snapchat er å publisere det.

Les mer om dette i denne saken fra russetida i forfjor, eller les mer her om hvordan filming av straffbare forhold kan (men ikke trenger å være) straffbart.

Lover oppholdsvær

Det er lite som er så kjipt som en utendørs fest i regnvær. Det ser det heldigvis ut til at brønnøyrussen slipper under årets russedåp.

– Det ser stort sett bra ut så lenge man kler seg godt. Det blir veldig mye fint vær i natt. Om ikke helt skyfritt blir det i alle fall så godt som, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt i Oslo til BAnett.

– Tørr du love opphold?

– Ja! Opphold, om ikke sol, så i alle fall så godt som skyfritt, sier hun.

Det er imidlertid ikke sommer ennå, på langt nær. Knapt vår. Og det merkes på temperaturene.

– Det blir kaldt i natt, men ikke helt ned til minusgrader, ute på kysten hos dere holder temperaturene seg over frysepunktet, men inn mot Vefsn kan det bli ned i minusgrader. Det blir for ordens skyld ikke langt over null grader hos dere, kanskje en grad eller to. Så det lønner seg å kle på seg skikkelig, råder hun.

Politiet har gode erfaringer med russen

Både i 2016 og 2017 var politiet i Brønnøysund fulle av lovord om russen, i fjor var de endog klare på at russen hadde vært «eksemplarisk». Politibetjent Jørn-Stian Brønmo Elden ved lensmannskontoret i Brønnøysund håper det fortsetter, og har også tro på det.

– Vi håper de fortsetter som tidligere år og er snille og greie og passer på hverandre. Det er det som er viktig. Erfaringen min fra mange netter til 1. mai er veldig god, det er sjelden problemer med russen. De gangene det har vært problemer er det utenforstående folk som har skapt dem, og ofte er det slik at russen ikke ønsker dem der, det er jo russens kveld, sier han.

Nok et nederlag for russen mot politiet Russen stilte med gerilja-taktikk, mens politiet knapt fikk brukt sitt hemmelige våpen.

Han har samme råd om bekledning som meteorologen.

– Selv om det er fint vær er det kaldt om natta. Vi har ikke muligheten til å passe på dem hele tiden, men skal prøve å være til stede, sier Brønmo Elden.

Han understreker også at norsk lov gjelder også natt til 1. mai, og at det inkluderer slikt som drikking på offentlig sted.

– 1. mai er ikke noen spesiell dag, det er en dato på lik linje med alle datoer, der alle Norges lover gjelder på lik linje. Jeg pleier å si på skolebesøk at liten tue kan velte stort lass, de må tenke på hva de gjør i beruset tilstand, og hvilke konsekvenser det får, legger han til.

Krafttak mot kreft ble suksess – Vi er svært takknemlig for alt vi har fått inn til aksjonen, sier Kristine Lind og Sølvi Sund Edvardsen i russen.

BVS-russen ble rosaruss i kampen mot brystkreft Rødrussen på BVS gikk helrosa for å støtte Rosa Sløyfe-aksjonen.

Satser på å feire helt til frokost Det var god stemning og godt humør da BAnett besøkte russen i Svarthopen kvelden 16. mai.