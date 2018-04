Harald Axelsen (Ap) søker permisjon fra Vevelstad-politikken

Pluss

Arbeiderparitnestoren i Vevelstad Harald Axelsen (72), som sitter i kommuestyret og formannskapet, søker i brev av 26. februar om permisjon fra alle sine politiske verv. Foreløpig ut august 2018.

- Jeg har slitt med helsa en stund og må nå ta en pause. Så får jeg gjøre en ny vurdering til høsten, sier Axelsen, som fyller 73 senere i år, til BAnett.

Kommunestyret skal onsdag behandle søknaden. Rådmannen innstiller på å innvilge permisjon i medhold av kommunelovens § 15 nr. 2:«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

- Axelsen har ikke deltatt i politiske møter siden før jul. Ellbjørg Pedersen er Aps første vara til formannskapet og Sigrid Vevelstad første vara til kommunestyret, sier rådmann John Arne Andersen.

Dersom det søkes senere søkes fritak, må kommunestyret foreta suppleringsvalg til formannskapet i henhold til kommunelovens bestemmelser. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene, framgår det av saksdokumentene.