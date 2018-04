Sømna og Vevelstad får stryk av Presseforbundet

Pluss

Sømna og Vevelstad på Sør-Helgeland plasserer seg i bunnskiktet, mens Ørland kommune i Trøndelag kåres til landets mest åpne, med 26,0 av 30,5 mulige poeng, på Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks for 2018.

Undersøkelsen baserer seg dels på hvordan et innsynskrav blir håndtert, dels på tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider og dels på et spørreskjema til kommunene selv.

Vega best lokalt, Vevelstad verst

Undersøkelsens landssnitt viser 13 poeng, en poengsum Vega kommune har klart å score. Det er absolutt beste resultat blant våre lokale kommuner, hvor Brønnøy tar en andreplass med 8 poeng. Deretter følger Bindal med 7 poeng, mens Sømna og Vevelstad havner under indeksens fempoeng-grense med scoringer på henholdsvis fire og tre poeng.

«Åpenhetsindeksen 2018 viser at svært mange norske kommuner ved enkle grep kan bli mye bedre på innsyn og offentlighet», mener Pressens offentlighetsutvalg. Undersøkelsen viser et fylkessnitt i Nordland på 10,5 poeng.

Vefsn mest åpen i Nordland

Vefsn kommune, hvor tidligere sømnarådmann Erlend Eriksen har vært rådmann etter at han sluttet i Sømna, hadde høyest score på presseforbundets undersøkelse, med 21 poeng.

Om resultatet i Nordland skriver presseforbundet:

«Nordland har hele 44 kommuner, som praktiserer åpenhet og offentlighet svært ulikt.Leirfjord sto for det mest sjarmerende svaret. De ga fullt innsyn i rådmannens ansettelsespapirer,og sendte det sågar i papirs form med brev i posten. Hopper vi fram til totalpoengsummene, kommer de fleste av Nordlands kommuner relativt dårlig ut. I gjennomsnitt er fylket nest sist. Bodø kan imidlertid sies å ta åpenhet på alvor. Kommunen er nest best i fylket med 20 poeng.Hele seks av kommunene har fem poeng eller færre - veldig dårlig! De svake poengsummene gjør at det finnes enkle forbedringspotensial. Ti kommuner har ikke kontaktinfo til de folkevalgte i kommunestyret. Disse listene kan raskt legges ut, skulle man tro. Det samme kan man si om politiske dokumenter. En del kommuner i Nordland legger ikke ut disse papirene til offentligheten. Mens de resterende kommunene ser ut til å være relativt raske på labben etter at sakspapirene er behandlet. Det går gjennomsnittlig 2-3 dager før protokoller blir lagt ut, men målet bør være maks 1-2 dager.Så vi kan fortsette med litt honnør: Samtlige kommuner i Nordland har postjournal (rødt kryss til Bø, som kun har PDF-journal tilgjengelig). Og de fleste av dem har enkeltsøk tilgjengelig, (men det burde vært avansert søk). Man skal være forsiktig med å være bastant. Men: SMS-er sendes trolig til og fra kommunalt ansatte i jobbsammenheng. Også i Nordland. Likevel er det kun seks kommuner i Nordland som sier de journalfører slikt. 38 kommuner i Nordland fører ikke SMS-er i sine postjournaler».