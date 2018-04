Brønnøy er Norges første kommune med digital personalsjef

Pluss

Rundt 700 ansatte i Brønnøy kommune får i neste uke chatboten @else som personalsjef. Det melder Sticos AS, selskapet som leverer robot-programvaren, i en pressemelding.

- Våre ansatte er digitale i sine private liv, og vi er kjent med hvordan teknologien kan forenkle vår hverdag. Nå ønsker vi å gjøre det samme i arbeidslivet, sier rådmann Pål Trælvik i Brønnøy kommune.

Fra mandag

Mandag 16. april får alle ansatte i kommunen mulighet til å bli kjent med @else, som er en chatbot utviklet av Sticos AS i Trondheim. Kommunen har ingen i stillingen som personalsjef. Personalsjefens rolle er en del av lederansvaret for den enkelte leder i rådmannens ledergruppe.

- @else blir et viktig tilskudd for oss, og de ansatte vil oppleve at de får likelydende svar når de bruker henne. Dermed vil informasjonen være lik uavhengig av hvilken enhet du jobber i, og det er viktig, sier Trælvik.

Det er et drøyt år siden @else ble lansert og chatboten har i dag mellom 3.500 og 4.000 unike brukere i det private næringslivet, ifølge Sticos.

Tilpasset Brønnøy

Brønnøy kommune blir den første norske offentlige instansen som tar i bruk chatboten med kunstig intelligens.

- Hun har allerede svart på over 50.000 spørsmål. I det siste har vi gjort en intens innsats for å lære henne opp i kommunal sektor. Brønnøy har i tillegg fått lagt inn eget tilpasset innhold, sier Christian Langvatn som er forretningsutvikler i Sticos AS.

- Den store fordelen med @else er at de ansatte får svar på spørsmål med en gang. Enten det gjelder hvor mange feriedager du har igjen eller at du trenger å registrere sykefravær. De slipper å oppsøke HR-avdelingen for informasjon, forteller han.