Nå overtar Widerøe sitt første Embraer E190-E2

Pluss

Widerøes administrerende direktør Stein Nilsen og styreleder Roger Granheim i Widerøe er onsdag i Brasil for å overta selskapets første Embraer E190-E2.

Selskapet har kjøpt tre fly av denne typen, og har en opsjon på tolv til.

Produsenten Embraer sendte overleveringen live på facebook.

Etter en tale av John Slattery, Embraers direktør for kommersiell luftfart, inntok Roger Granheim scenen til rytmisk musikk, og sa noen ord.

– Vi setter pris på at Embraer stoler på oss, det er viktig for oss begge, sa han blant annet.

Han skrøt også av Embraers innsats.

– Embraers lidenskap for produktet og deres ekstraordinære engasjement for å levere og villighet til å støtte opp på alle mulige måter, er en garanti for sukses, sa han.

Henter ut opsjonen?

Så ble det tid for å snakke seriøst.

– Vi er selvfølgelig klar over at vi har en opsjon på 12 fly til. Herr Slattery minner oss av og til på det, sa han til humring fra forsamlingen.

– Jeg antar vi alle forventer at det innen rimelig tid vil være mulig å skape en bærekraftig forretningsmodell som tillater å bestille flere fly. Her og nå vil jeg takke alle folkene hos Embraer.

Første operatør

Så kom Stein Nilsen opp på scenen, også han ledsaget av rytmisk musikk.

– Kjære Embreaer-folk! For oss i Widerøe er det godt for oss å nok en gang være del av Embraer-familien, selv om det er mange år siden vi opererte Embraers 120 Brasilia. Men kontakten mellom oss har alltid vært der, spesielt fordi Embraers folk har besøkt oss jevnlig i flere tiår. Widerøe er glade for å ta i mot dette etterlengtede flyet til vår familie, sa Nilsen.

Han snakket også om hva de to selskapene har felles, at de ifølge ham både i Norge og Brasil på hver sin kant har vært pionerer, og at de i dag lager historie med dette flyet.

– Vi er ekstremt stolte over å bli første operatør av dette flyet, sa han.

Widerøes største prosjekt noen gang

Han fortalte videre at det hadde vært en stor arbeidsoppgave å gjøre Widerøe klar for sitt første jetfly.

– Dette er det største prosjektet Widerøe noen gang har gjennomført. Jeg er glad for at hele organisasjonen har bidratt, og selv om alle ikke kunne være her i dag er det tre tusen Widerøe-ansatte som følger denne seremonien nå, sa han.

Også han hintet mot flere fly.

– Vi har selvfølgelig veldig lyst til å få flere E2 i hendene våre, sa han.