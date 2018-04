Alfon Slotvik er klar for BILs A-lag igjen

Pluss

Alfon Slotvik gjør comeback for BILs A-lag. Etter spill for både Rørvik og Bindal, vender brønnøyværingen hjem for godt.

- Det er nydelig. Nå skal jeg endelig hjem igjen til landets perle, og nå blir jeg i BIL ut karrieren, sier han til BIL fotball på facebook.

Slotvik kommer hjem i starten av juni, men er spilleklar allerede nå. 22-åringen vil holde seg i form med lokale lag i og rundt Rørvik, der han har bodd de siste årene.

BILs A-lag har spilt to kamper så langt i år. For fire uker siden slo de Kolvereid 3-2 i treningskamp på hjemmebane. Uken etter ble det 5-1-tap for Namsos i cupen. Lørdag er det returoppgjør borte mot Kolvereid. BIL starter årets 4. divisjon HeSa-serie borte mot Sandnessjøen 28. april.

