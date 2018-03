Wold: Jeg ble presset ut av min stilling

Pluss

«Jeg ble stående alene som leder midt i et viktig arbeid for Sømna kommune. De avgjørelser som ble tatt på rådhuset bygde opp et press mot meg slik at jeg til slutt skrev under på en avtale som i realiteten innebar en oppsigelse av min stilling i Sømna kommune. Hendelsene i første halvår 2017 opplevde jeg som mobbing og trakassering», skriver tidligere rektor ved Vik skole Rolf Arve Wold. Han er nå pensjonert, og sier at han ikke lenger føler seg bundet av den lojalitet til kommunen han har følt seg forpliktet av under sin ansettelse.

Har mottatt varsling

Wold har levert et seks siders varslings-dokument til kommuneledelsen ved ordfører Andrine Solli Oppegaard. Der tar han et kraftig oppgjør med nåværende rådmann Øystein Johannessen, tidligere fungerende rådmann og kommunalsjef for oppvekst Ann-Helen Westerberg, tidligere konstituert rådmann Kjell Ove Johansen samt tidligere rådmann Erlend Eriksen.

– Jeg kan bekrefte at jeg har mottatt varsling om kritikkverdige forhold i kommunen. Jeg vil følge den prosedyren kommunen har for dette. Jeg tar varslingen alvorlig og skal behandle den. I det ligger undersøkelser med sikte på å få avdekket eventuelle kritikkverdige forhold, uttaler sømnaordfører Andrine Solli Oppegaard til BA.

Følte seg rettsløs

Tidligere kommunalsjef for oppvekst, Westerberg satt som fungerende rådmann da Sømna kommunes arbeidsmiljøutvalg i 2015 (AMU) ved leder Marianne Rørmark (hovedtillitsvalgt for utdanningsforbundet) sammen med Westerberg, politikere og hovedverneombud vedtok å engasjere firmaet Frisk 3 til å gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger blant ansatte i kommunen.

Dette som følge av et pålegg fra Arbeidstilsynet. Fra AMUs protokoller går det frem at arbeidsmiljøkartleggingen ble spesielt problematisk på Vik skole. Firmaet som AMU hyret inn for å gjøre undersøkelser, Frisk 3, mente at de avdekket et høyt konfliktnivå på skolen. Dette ble starten på en rekke arbeidsmiljøkartlegginger på skolen.

BA har flere ganger tidligere vært i kontakt med Wold, for å få hans uttalelse til både dette, og en rekke andre presseoppslag som kom i kjølvannet av dette. Wold har da avvist å uttale seg. Han viser nå til arbeidsmiljøkartleggingene, og peker på disse som sentrale i behandlingen av ham. Her fikk de ansatte anledning til å uttale seg anonymt, og ifølge Wold kom det frem mange udokumenterte anonyme påstander om ham under kartleggingene.

Måten dette skal ha blitt håndtert fra Frisk 3 og kommunen, skal ha ført til at Wold kjente seg avsatt som leder, og rettsløs. Han gikk da ut i sykemelding. Wold uttaler at han ikke opplever at ledelsen i Sømna kommune hadde tilstrekkelig kompetanse til å vurdere gjennomføringen av arbeidsmiljøundersøkelsene, eller hvordan lederoppfølging skulle gjøres, og at han gjentatte ganger tok opp sider ved dette uten å få svar.

Mener han ble ofret

I sitt varsel om kritikkverdige forhold så skriver Wold om perioden 2015-17: «Jeg opplevde å ikke ha tillit hos kommunalsjef og skiftende rådmenn. Dette eskalerte mot slutten av perioden, og jeg følge til slutt at jeg ble presset ut av stillingen som rektor ved Vik skole. Dette var en meget viktig periode for Vik skole med totalrenovering av skolen, og innføring av ny plattform for undervisning. Jeg opplevde det slik at mine overordnede ikke viste noen form for interesse for disse tingene. Fokuset lå på arbeidsmiljøkartlegginger, og ikke på arbeidsmiljøet eller den utviklingen vi prøvde å skape. Jeg ble ofret for at ingen på rådhuset skulle få flekker på blusen. Det overordna målet for ledelsen var å ikke bli heftet til noen form for problemer. Derfor kunne de ikke gi meg den nødvendige støtte og tillit som trengs for å være enhetsleder». Samtidig trekker han frem et godt samarbeid med tillitsvalgte.

– Jeg har hatt et meget godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgt fra utdanningsforbundet. Hos dem har jeg fått støtte og tillit, skriver han i sin varsling.

Tidligere rådmann Erlend Eriksen som satt i perioden november 2015-høsten 2016, sier til BA at han har sluttet og at det derfor ikke er naturlig å uttale seg om dette nå. «Dette må håndteres av kommunen som adressat, og jeg ønsker derfor ikke å kommentere saken nå i media», sier Kjell Ove Johansen som var konstituert rådmann i perioden september 2016 til Johannesen overtok for fullt i februar 2017.

Hevder mobbing

Om mobbing og trakassering skriver Wold i sin varsling:

«På nyåret 2017 måtte jeg altså sitte på første benk på et personalmøte og høre på en oppramsing av udokumenterte anonyme påstander. Ingenting av dette skulle undersøkes, det ble behandlet som sannheter. Senere på dagen ba jeg om et møte ved VO og ATV og spurte om de kjente seg igjen i beskrivelsen av meg som person og hverdagen på Vik skole. Jeg fikk et klart nei til svar. Etter mitt syn er ikke dette lederoppfølging, det er tilrettelagt personforfølging. Det tydeliggjør mangel på tillit og støtte fra rådhuset og det fratar meg dermed nødvendig autoritet. Det opplevdes som tilrettelegging for mobbing og trakassering».

Westerberg sa opp

Ann-Helen Westerberg sa opp sin stilling i Sømna kommune i september 2017. Hun var da ikke lenger kommunalsjef for oppvekst etter at rådmann Øystein Johannessen omorganiserte ledelsen. Hun fikk tilbudt plass i ledergruppen, i en nyopprettet stilling som utviklingssjef med ansvar for oppvekst og digital utvikling. Hun skulle også fungere som rådmannens stedfortreder, men sa opp. Til BA sier hun nå;

- BA har informert meg og sendt meg opplysninger om det avisen omtaler som Wold’s varsling. Sømna kommune har retningslinjer for oppfølging av varslingssaker. Skulle det være slik at jeg er definert som part i en slik sak, vil jeg forholde meg og svare til de som har ansvaret for å følge opp saken, uttaler Westerberg til BA.

Sittende rådmann Johannessen uttaler om Wolds varsling;

«Varselet skal behandles etter kommunens regler, og siden jeg er omtalt i varselet er jeg fritatt fra å være kontrollinstans/behandlende instans».

Har fått beklagelse

I varselsdokumentet har Wold et eget kapittel om sykefraværsoppfølging i perioden mars 2017-2018, under rådmann Øystein Johannessens ledelse. Her har han opplevd samtalene helt planløse fra arbeidsgiversiden. Han har tilbudt seg å ta et år til som rektor, men skriver at dette har blitt møtt med taushet. Derimot har rådmannen tilbudt en toårsavtale i rådmannens stab, og gitt Wold en beklagelse i brevs form. Her går det frem at Wold har fått uforbeholden beklagelse fra Johannessen for den overlast Wold opplever å ha lidt.

«Det inneholder riktignok både innrømmelser og formuleringer jeg kan like, men det rare er at det er unntatt offentligheten. Det er altså bare rådmannen og jeg som skal lese dette, uvisst av hvilken grunn. Høsten 2017 er situasjonen at bemanningen på oppvekstsiden redusert. Kommunalsjefen har sluttet og rektor er ikke tilsatt. Rådmannen behøver hjelp, det er lett å se. Men han vil fortsatt ikke komme meg i møte på det som jeg har opplevd som vanskelig. Han håper at en beklagelse i stillhet mellom oss skal rette opp alt det jeg har opplevd. Jeg setter faktisk pris på beklagelsen, men stoler ikke på at dette handler mest om meg, plutselig. Det hadde hjulpet betydelig hvis han hadde vært villig til å være ærlig om hva som har foregått bak kulissene de siste to årene», skriver Wold.

For ordens skyld er Rolf Arve Wold far til nyhetsredaktør Bård Pedersen i Brønnøysunds Avis. Pedersen har ikke deltatt i arbeidet med saken.

