Klart nei til "Træxit" og ja til Newton-rom

Her følger en oppsummering av mesteparten av det som skjedde.

Registerutbyggere fikk avklaring

Link arkitektur har bedt om en prinsippavklaring fra planutvalget på et konsept de har laget for å vise hvordan det nye registerbygget og havnebygget skal realiseres. Her skulle politikerne altså ikke ta stilling til selve reguleringssaken, men kun gi en avklaring om de foreslåtte rammene for bebyggelse og trafikkløsning.

Planutvalget gikk enstemmig, og nesten uten diskusjon, for rådmannens innstilling i saken. Innstillingen lyder som følger:

- Rammene for reguleringsløsningen videreføres slik det er skissert i notat fra Link arkitektur AS (vedlegg 1), bortsett fra tverrforbindelsen mellom kaia og Havnegata som må utformes i samsvar med prinsippskisse i vedlegg 2.

I saksframlegget blir det antydet at de innlendende rammene for Søren Nielsen-bygget ikke vil avvike i stor grad fra den gjeldende reguleringsplanen som ble vedtatt i forbindelse med Statsbyggs nybyggprosjekt. Det understrekes likevel at Søren Nielsen-bygget har en grunnflate på 2700 kvadratmeter mot Statsbyggs forslag på 4.000 kvadratmeter og at dette vil medføre en større byggehøyde for Søren Nielsen-bygget. Arbeiderpartiets Siv Aglen ville vite hvor høyt det skisserte Søren Nielsen-bygget ville bli sett i forhold til Thon Hotel.

- Hotellet er 25,5 meter over havet. Søren Nielsen-bygget er antydet til en høyde på 31, altså blir nybygget seks meter høyere enn hotellet, svarte plansjef Gunvald Eilertsen.

Får bruke Torgar-bygget til undervisning

Planutvalget behandlet også en dispensasjonssøknad fra Bygg Tech på vegne av Jan Saltermark og sønn AS. Der søkes det om å fravike reguleringsplanen for å få gjort en bruksendring på bygget som i dag blant annet er lokaler for Norsk Havbrukssenter og Torgnes AS på Toft. Torgar Næringshage og Fjord Seafood har også tidligere hatt tilhold i bygget. Der er det i dag regulert for bolig/kontor/forretning, og det søkes nå om å få bruke bygget også til undervisningsformål for utleie til Havbruksakademiet AS, som nylig fikk godkjenning fra Utdanningsdirektoratet som videregående skole. Både administrasjonen og planutvalget var positive til søknaden, som ble enstemmig vedtatt imøtekommet på onsdag.

- Jeg synes det er flott at man har fått på plass havbruksakademiet. Jeg er veldig stolt av at vi har fått dette etablert i Brønnøy og at vi i kommunen kan bidra til å få lokaliteter i orden. Dette er en gladsak, mente ordfører Johnny Hanssen (Ap).

Ny arealplan for Brønnøy ut på høring

Etter mange, mange års arbeid - og en del forsinkelser - er den nye arealdelen for Brønnøys kommuneplan nå snart klar til offentlig høring. Kommuneplanens arealdel er et meget viktig dokument som inneholder kommunens plan for bruk og vern av alle sine land- og sjørarealer. Den gjeldende arealdelen ble vedtatt i 1998 og arbeidet med planen som nå er under utarbeidelse ble igangsatt i 2012. Planutvalget ble onsdag forelagt administrasjonens forslag til arealdel, for eventuelt å godkjenne at den legges ut på høring. Planen skal etter høring tilbake til politikerne før den endelig bestemmes i kommunestyret.

Saksbehandler Line Tholstrup understreket at arbeidet med planen den siste tiden har gått veldig fort, og at det er nødvendig med en del kvalitetssikring før den legges ut på høring.

Flere politikere uttrykte at det syntes det var gjort et bra arbeid med arealdelen. Høyres Paul Birger Torgnes har vært særdeles opptatt av kommunedelens arealplan helt siden 2012, og har gjentatte ganger kommet med kritiske bemerkninger til tidsbruken i saken. Onsdag var han fornøyd, og beroliget Tholstrup som var bekymret for kvalitetssikringen.

- Jeg synes dere har fått en god helhet i dette. Dette er en utrolig viktig plan for Brønnøy kommune. De merknadene dere har fått underveis fra planutvalget er godt ivaretatt. Jeg oppfatter at det legges til rette for en veldig reell høringsrunde, samt folkemøter. Jeg tror ikke man skal ligge våken om natta og tenke på kvalitetssikring for innbyggerne i Brønnøy er flinke til å si ifra, mente Torgnes.

Han hadde imidlertid et endringsforslag til planen, som han ville ha inn før høringsrunden. Det gjaldt et område regulert for fritidsbebyggelse på Stortorgnes, og lyder som følger:

- Området for fritidsbebyggelse på Stortorgnes utvides til også å omfatte Fuglholmen.

Dette punktet ble vedtatt mot Magnar Solbakk (Ap) og Siv Aglens (Ap) stemmer.

Per Martin Orvik hadde også et forslag til et nytt punkt:

- Planutvalget ønsker at begrensninger når det gjelder utslipp i forbindelse med akvakultur i Velfjorden og Tosenfjorden tas inn i planen før den legges ut på høring.

Dette punktet, samt rådmannens innstilling om å legge planen ut på høring, ble enstemmig vedtatt. Plansjef Gunvald Eilertsen opplyser til BAnett at målet er å få kvalitetssikret planen slik at den kan legges ut til offentlig høring i midten av april. Høringsfrist skal minimum være seks uker, og ifølge Eilertsen er målsetningen at høringen skal gjennomføres "før sommeren".

Positive til Newton-rom

I formannskapet skulle politikerne ta stilling om kommunen skal gå inn med penger til etablering og drift av et Newton-rom lokalisert til den gamle gymsalen på skoletunet ved BBU og voksenopplæringen. Kostnadene er estimert til 1,5 millioner kroner for etablering og drøyt 800.000 kroner de første fem årene. Dette er imidlertid under forutsetning at Nordland fylkeskommune går inn med en halv million i året i driftsbidrag, noe kommunen jobber med å få på plass. Statoil går inn med 2,5 millioner kroner til etableringen.

Ordfører Johnny Hanssen (Ap) la ingenting imellom. Han mener kommunen må gjøre de nødvendige vedtak for å få etablert rommet.

- Jeg mener vi må lande dette nå. Vi har jobbet for dette lenge. Vi har fått mye penger fra Statoil. Vi har fått noen sponsorer på plass, vi kan skaffe flere, men vi må ta et grep her nå, sier Hanssen.

Og grep ble tatt. Det var ingen innstilling i saken, men formannskapet vedtok enstemmig å be administrasjonen få på plass et forslag til finansiering og inndekning av prosjektet til kommunestyremøtet 21. mars. Der ligger det nå an til at Newton-rommet blir vedtatt.

Negative til "Træxit

Onsdagens "main event" var behandling av "Træxit"-saken. Det ble imidlertid raskt klart at formannskapet i Brønnøy var svært enige, og at rådmannens innstilling i fem punkter ville gå igjennom. Arbeiderpartiets Siv Aglen tok ordet først. Hun sier hun har forståelse for initiativtakerne på Trælnes, for deres ønske om demokratisk påvirkningskraft på kommunen som leverer tjenester til dem, men at hun ville gå for rådmannens innstilling slik den forelå.

- Det kan hende at vi ser på å få inn noen endringer fram mot kommunestyret, la hun til.

Eilif Trælnes (Sp) fra Trælnes ville først ha sin habilitet vurdert fordi han er bosatt i området, men ble funnet habil. Han var opptatt av å mane til ro i prosessen videre.

- Vi kan samareide mye bedre framover. Når det gjelder punktet om å sammenslå kommunene. Kanskje kan vi ha med en tilleggslinje om at hvis det ikke blir sammenslåing så at vi ønsker bedre samarbeid, sa Trælnes.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det ble i samme møte vedtatt enstemmig, i tråd med rådmannens innstilling, at rådmannen gis fullmakt til å selge Velfjord Aldershjem.

Det ble også orientert om regnskapet for 2017, der Brønnøy kommune får et overskudd på 20 millioner kroner.

Økonomisjef Frank Nilssen opplyste at etter BAnett omtalte regnskapsplussen på 21,5 millioner kroner ble oppdaget at 1,5 millioner kroner av dette må settes av til bundne fond.

- Det var penger som oppvekst skulle satt av til et prosjekt. Underskuddet i oppvekst blir derfor 7,5 millioner, ikke 6 millioner som først opplyst og overskuddet blir 20 millioner kroner, opplyste økonomisjefen.