Vevelstadungdommen samlet bygda for kreftsaken

Fra Vevelstad sentralskole har en gruppe elever fra 8.,9. og 10. klasse vist et stort engasjement gjennom valgfaget “Innsats for andre” og valgte å gjøre noe ekstra i forbindelse med kreftaksjonen.

Samlet inn til kreftsaken

Onsdag sto elevene i gruppen bak et det arrangement i ridehallen i Skredderviken og det var fint å se at så mange hadde tatt turen for å støtte opp om de unges iver etter å hjelpe andre.

Anneli Hofstad Jensen er veldig engasjert i valgfaget “Innsats for andre” og hun tok ordet og takket de som hadde møtt opp.

- Det er en viktig sak, kreftsaken sa hun, og orienterte de frammøtte om hva som skulle foregå av utendørs rebusløype og innendørs hinderløype - sistnevnte kanskje mest myntet på ungene.

Lærer Johanne Kristiansen roser elevene og forteller at de er engasjerte alle sammen.

Kald fornøyelse

Blant de frammøtte var Tove Sommer og Marita Nilssen som hadde tenkt seg ut i rebusløypa, som tur/retur nok vil ta cirka en time.

- Vi må støtte opp uansett om det er iskaldt ,sier Marita, og Tove er enig.

- Ungdommene er så flinke, sier de før de legger ut på tur i den iskalde østavinden.

Startkontingenten de må betale for å gå gir penger i kassen til kreftsaken.

Lærer Johanne forteller at det de får inn er ren netto.

- Kommunen har sponset oss med mat og Coop og Tunheim har bidratt med gevinster og selv har vi gitt premier til lynlotteriet, forteller Johanne.

Det var stor aktivitet ved kaffesalget og lynlotteriet gikk så det suste - som det heter.

Håpet er at de flotte og engasjerte elevene fikk masse igjen for innsatsen - slik at de igjen kan hjelpe andre.