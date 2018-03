Brønnøy faller på likestillingsliste basert på SSBs likestillingsmål

Pluss

Statistisk sentralbyrå (SSB) har helt siden 1999 publisert indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene. Dette gjelder da hele befolkningen, og ikke bare dem som har kommunen som arbeidsgiver. De siste tallene viser at Brønnøy gjør det svakere på denne fronten det siste året.

Gjennomsnitt

Dette «barometeret» er basert på flere indikatorer, og forteller litt om hvilke kommuner som scorer best og dårligst innen de ulike feltene.

SSB har ingen samlet score for kommunene, og gjennomsnittet vi presenterer i dag må derfor sees i et uoffisielt lys. Vi har rangert kommunene etter gjennomsnitt, men minner om at hver indikator kan ha ulik grad av verdi.

I tabellen har vi med landsgjennomsnittet som SSB har opplyst, samt de tilsvarende verdiene for vår kommune. Maks score per indikatorer er 100 poeng.

Sømna best

Brønnøy får 66,4 poeng i gjennomsnitt på likestillingsindeksen, som er en del svakere enn landsgjennomsnittet på 70,6 poeng.

Samlet sett har Brønnøy kommune dermed blitt dårligere på likestilling sett i forhold til de øvrige kommunene i landet. Brønnøy kommer inn på 200. plass på landsbasis denne gangen, noe som er 35 plasser ned fra fjorårets indikator.

I Bindal kommune viser SSB-tallene at likestillingen er forbedret kraftig sammenlignet med fjoråret og de øvrige kommunene. Totalt blir det et snitt på 66,8 poeng her. Bindal plasseres således som nummer 191. plass på «Likestillingstoppen». Dette er hele 103 plasser opp fra forrige rangering på 294. plass.

Vevelstad klatrer enda flere plasser, da kommunen går opp fra 320. til 198. plass. Det er 122 plasser oppover på tabellen, med sine 66,5 poeng. Vega er på 363. plass nasjonalt, 49 plasser dårligere enn siste, mens Sømna er best på Sør-Helgeland, fire plasser opp fra i fjor og 182. plass på landslista.

Best i Nordland

Det er Oslo kommune som får æren av å toppe tabellen denne gangen, med et snitt på 77,5 poeng. Ås og Nesodden fra Akershus kommer på de neste plassene, mens Forsand kommune i Rogaland får den tvilsomme æren av å komme på sisteplass med 55,5 poeng.

I Nordland er det Bodø som kan slå på kommuneskjoldet og skryte over førsteplass, da det her ble en score på 74 poeng. Sist i Nordland er Ballangen kommune, med kun 57,3 poeng i snitt.

Nordlandslista

Score Plass +/-

Bodø 74,0 19 2

Nesna 73,5 23 17

Vefsn 71,8 42 20

Fauske 71,0 56 3

Lødingen 70,8 59 35

Rana 70,8 60 5

Alstahaug 70,0 80 11

Narvik 69,8 84 20

Evenes 69,8 87 19

Sortland 69,8 85 -12

Tjeldsund 69,7 90 -65

Dønna 69,0 111 45

Andøy 68,5 127 12

Vågan 68,2 135 2

Hadsel 68,1 138 -31

Saltdal 67,9 145 47

Gildeskål 67,8 153 67

Hamarøy 67,5 166 82

Leirfjord 67,3 170 -20

Vestvågøy 67,1 175 -5

Sømna 66,9 182 4

Træna 66,8 187 54

Bindal 66,8 191 103

Vevelstad 66,5 198 122

Brønnøy 66,4 200 -35

Grane 66,4 205 50

Steigen 65,5 231 64

Hattfjelldal 65,3 234 -101

Herøy 64,8 270 -6

Rødøy 63,9 301 26

Lurøy 63,8 309 9

Beiarn 63,7 311 -21

Tysfjord 62,4 350 -4

Hemnes 62,3 354 7

Sørfold 62,3 355 43

Vega 62,1 363 -49

Værøy 62,0 368 46

Bø 61,4 376 23

Meløy 61,3 379 -44

Flakstad 61,3 380 36

Øksnes 61,0 384 24

Moskenes 58,5 414 -3

Ballangen 57,3 421 2

Røst Ikke oppgitt

Norge (snitt) 70,6

Dette er indikatorene

SSBs tabeller har indikatorer som brukes på kjønnslikestilling internasjonalt, men de er også tilpasset norske forhold. Her er alle de tolv indikatorene som brukes:

Andel barn 1–5 år i barnehage

Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter

Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning

Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken

Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt

Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid

Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden

Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur

Kjønnsbalanse i offentlig sektor

Kjønnsbalanse i privat sektor

Kjønnsfordeling blant ledere

Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole