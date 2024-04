Glimt måtte tåle både sitt første baklengsmål og poengtap for sesongen. Det betyr at de gulkledde nå er à poeng med Molde og Brann på toppen av tabellen, men de to sistnevnte har én kamp mer spilt enn nordlendingene.

På overtid kom Albert Grønbæk seg gjennom og avsluttet mot mål, men Mathias Fjørtoft Løvik fikk headet ballen vekk før den kom seg over streken.

– Det var deilig å kjenne på litt mestringsfølelse siden jeg ødelegger litt på det første målet. Det var greit å redde laget på den i hvert fall, og gjøre opp for meg, sa Løvik til TV 2.

– Det er litt blandede følelser. Det er alltid tøft å komme opp hit. Alt i alt er vi helt greit fornøyd med ett poeng selv om vi ville ha tre, fortsatte han.

Glimt-kaptein Patrick Berg omtaler baklengsmålet som bittert.

– Opplevelsen er at jeg aldri har spilt mot et Molde-lag som har skapt så lite mot oss. Det er kjipt og bittert at vi slipper inn mål på dødball, men generelt forsvarer vi oss veldig godt, sa han.

– Stolt av guttene

Både Moldes midtbanestjerne Mats Møller Dæhli og Glimts August Mikkelsen måtte forlate banen før pause som følge av skadetrøbbel. Spesielt preget av det var Dæhli.

– Jeg er stolt av guttene i dag. Vi har viktige spillere ute, og nå ser vi viktigheten av å ha en god tropp, sa Molde-trener Erling Moe.

Molde har slitt med skader i sesonginnledningen, og både Magnus Wolff Eikrem og Fredrik Gulbrandsen startet på benken. Sistnevnte ble skadd i sesongåpningen og var søndag tilbake i troppen.

Glimt tok ledelsen etter åtte minutter da Nino Zugelj headet ballen i en bue over gjestekeeper Jacob Karlstrøm. Hjemmelaget styrte mye av banespillet og lot ikke Molde komme til mye de første 45 minuttene.

Marerittstart

Men i starten av 2. omgang våknet de blåkledde mer, og etter 55 minutter utlignet Kristoffer Haugen.

I etterkant skapte begge lag noen sjanser i jakten på seier, men ingen fant nettmaskene. Dermed endte tungvektsduellen med poengdeling.

De første ti minuttene utviklet seg fort til et lite mareritt for gjestene. Etter Dæhlis skade tok hjemmelaget ledelsen like etterpå. Molde-back Løvik mistet ballen på kanten av 16-meteren, og det utnyttet Glimt da Fredrik Bjørkan slo ballen inn til Zugelj som på flott vis headet den i nettet.

– Jeg var litt nonchalant og skal spille meg litt for fint ut bakfra. De er så pass gode at man kan ikke gjøre slike feil mot dem, sa Løvik.

Utligning

Annet enn scoringen var det få sjanser de første 45 minuttene. Hjemmelaget styrte banespillet, men greide ikke å bryte gjennom Molde-forsvaret. På tampen måtte dessuten Mikkelsen byttes ut med en kjenning.

Tidlig i 2. omgang presset Molde vertene mer, og etter ti minutter lå ballen i mål. Kristian Eriksen fikk stå helt alene i feltet på et hjørnespark og sendte ballen videre. På streken tuppet Haugen inn utligningen.

Like etter var Albert Grønbæk på farten, men stolpen sto i veien da danske avsluttet fra 16 meter. På tampen kom Glimt til flere gode muligheter, men ballen ville ikke i mål. Den største sjansen fikk kanskje Patrick Berg da han avsluttet mot mål, men Eriksen reddet med hodet. Deretter skulle Løvik redde Molde.