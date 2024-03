Solberg sier til Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen at det var en avtale med ektemannen Sindre Finnes om å opplyse om aksjehandler, men at den ikke ble holdt.

– Jeg fortjener kritikk, ikke minst fordi jeg ikke visste om hvor stort omfanget var.

I forrige uke fikk Solberg sterk kritikk av en enstemmig kontrollkomité på Stortinget for manglende oversikt over ektemannens aksjehandel og for at hennes egen regjering ikke hadde gode nok rutiner for å håndtere inhabilitet.

– Sindre handlet for mer enn det som var avtalen. Det fortjener jeg kritikk for, at jeg ikke klarte å etablere god nok informasjon.

– Om du var statsminister i dag og fikk enstemmig kritikk, ville du gått av da?

– Det ville vært et spørsmål som måtte vurderes på det tidspunktet. Hvis jeg hadde vært statsminister, ville det vært et spørsmål om tillit eller ikke tillit fra Stortinget, sier Solberg, som var statsminister i perioden 2013 til 2021.