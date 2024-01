Det opplyser kommunene på sine nettsider.

På Vega har kriseledelsen i kommunen hatt møte i 19-tiden, og derfra meldes det at det er vedtatt å stenge skolene.

«Med bakgrunn i at buss-selskapet har meddelt at det ikke vil bli busskjørsel imorgen har kriseledelsen bestemt at skolen holder stengt . Rektor og assisterende rektor sender ut beskjed til elever/foreldre via transponder om denne avgjørelsen. Gjennom transponder blir det også informert om hvordan skoledagen skal “organiseres”.», opplyses det på kommunens hjemmesider.

Bindal kommune opplyser at de planlegger å holde skolene åpne torsdag.

– Men transportør har bestemt at det ikke går skoleskyss. Foreldre må selv vurdere forsvarlig transport til og fra skole og barnehage ut fra lokale forhold, skriver kommunen på sine nettsider.

Nordland fylkeskommune varslet tidligere onsdag at de innstiller all busstransport torsdag morgen.

Bindal kommune opplyser imidlertid at dersom det oppstår langvarig strømbrudd så kan dette føre til at skoler og barnehager stenges.

«Kriseledelsen følger situasjonen løpende, og vil ha nytt møte torsdag morgen kl. 07.00. Vi vil informere om eventuelle endringer på SMS og e-post.», opplyses det på kommunens nettsider.