– Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, skriver Riksrevisjonen i sin vurdering.

I en spørreundersøkelse utført av Riksrevisjonen svarer over 60 prosent av kommunene at det er vanskelig å gi innbyggerne gode rehabiliteringstjenester. De rapporterer om store nasjonale forskjeller både mellom kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

– Nesten ingenting har blitt bedre i rehabilitering, det er fortsatt et av helsevesenets svakeste områder, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Forsømt

Nå får regjeringen kritikk fra flere hold. Medlemsorganisasjonen LHL og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) krever handling fra politikerne.

– God rehabilitering er helt avgjørende for å få et godt liv etter sykdom og akutte hendelser. Dette har vært et forsømt område i altfor lang tid og Riksrevisjonens rapport i dag bekrefter dette. Nå krever LHL at politikerne slutter å bare snakke om viktigheten av rehabilitering, men begynner å handle, sier Mari Larsen, generalsekretær i LHL.

FFO-leder Lilly Ann Elvestad mener det trengs en ny og samlet organisering av rehabiliteringsansvaret i Norge.

– Rehabilitering må inn som en etablert del av pasient- og pakkeforløpene, slik at man også kan unngå det postkodelotteriet det er i dag, sier hun til NTB.

Frps helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, synes rapporten er alarmerende lesning.

– I stedet for å bruke de private tilbudene som finnes, er man mer opptatt av å ta tilbake helsetilbud til kommunene og staten. Rapporten slår fast at den oppgaven klarer de ikke. Det går utover pasientenes mulighet til å komme tilbake i arbeid og få god livskvalitet. Jeg forventer statsråden tar anbefalingene til Riksrevisjonen på alvor og reverserer nedbyggingen av private rehabiliteringstilbud, sier han.

Flaks og tilfeldigheter

Sist gang Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene var i 2012

Riksrevisoren sier at flaks og tilfeldigheter i flere tilfeller kan avgjøre hva slags rehabiliteringstjenester man får tilbud om.

Schjøtt-Pedersen viser til at alle kommuner skal ha lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog tilgjengelig for de som trenger rehabilitering.

Han forteller at 85 prosent av kommunene mangler en eller flere av disse. Det er særlig stor mangel på psykologer.

NTB har bedt om kommentar fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), men har ikke fått svar enda.