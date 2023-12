Kabotasje er transport mellom to steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme. EØS-reglene åpner for at transportører fra EU/EØS-land kan utføre kabotasje med turbuss på midlertidig basis, men begrepet «midlertidig» er ikke nærmere definert.

Norge har derfor i lang tid hatt problemer med at turister fraktes rundt i det ganske land av utenlandske sjåfører og busser til en rimelig penge, noe som truer den norske turbilnæringen.

Nå strammer regjeringen inn. Fra og med 1. januar vil det kun være lov for utenlandske busser å kjøre med passasjerer på norske veier maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager i året, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Følger EU-klinsj tett

I Danmark ble en lignende lov innført i 2019, noe som har ført landet på kollisjonskurs med Brussel. EU-kommisjonen har stevnet Danmark for EU-domstolen på grunn av landets tolking av hva som er midlertidig kabotasje.

Samferdselsdepartementet sier de følger saken tett og at det vil komme danskene til unnsetning om det trengs, og argumentere for at det er nasjonalt handlingsrom på området.

– Det er forskjell på Norge og Danmark geografisk. Vi har lagt oss på et nivå som er strengere enn de reglene EU har godkjent, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til FriFagbevegelse.

Han sier at det viktigste for regjeringen har vært å sikre at det blir like konkurransevilkår for norske og utenlandske busselskaper.

– Veldig fornøyd

Tirsdagens beslutning møter jubel i Fellesforbundet.

– Vi er veldig godt fornøyd med det vedtaket regjeringen nå har fattet. For oss har det viktigste vært at begrepet «midlertidig» blir definert, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen til FriFagbevegelse.

Saken om kabotasje i turbussbransjen har vært oppe i Stortinget ved flere anledninger. I februar fremmet Rødt et forslag om å innføre de danske kabotasjereglene for turbuss.

Et tilsvarende forslag ble også vedtatt på Fellesforbundets landsmøte i oktober.