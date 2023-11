Widerøe var eneste tilbyder på rutene. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier i en pressemelding at han er fornøyd med tildelingen.

– Jeg er glad for at vi nå har innstilt på tildeling av kontraktene på de resterende FOT-rutene. Nå sikrer vi de reisende i distriktene et styrket og rimeligere flyrutetilbud.

FOT-rutene er rutetilbud der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud, ifølge regjeringen. Samferdselsdepartementet kjøper derfor flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene for å sikre et godt flytilbud over hele landet.

Ny kontraktsperiode starter for FOT-rutene starter 1. april 2024. Samferdselsdepartementet skal betale 2,35 milliarder kroner til operatørene for drift av rutene.

Regjeringen har i den nye avtalen sikret at nivået på maksimal billettpris halveres. I tillegg skal kapasiteten økes der etterspørselseffekten av lavere priser forventes å være størst.

– Vi er svært glade for at vi nå har fått tildeling på de resterende anbudsrutene. Nå kan vi begynne å justere rutetabellene så godt som mulig innenfor de rammene vi har, sier kommersiell direktør Christian Skaug Widerøe.

De 18 rutene som ble tildelt mandag er:

* Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø

* Hasvik–Tromsø, Hasvik – Hammerfest, Sørkjosen–Tromsø

* Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø

* Svolvær-Bodø

* Leknes–Bodø

* Røst–Bodø

* Brønnøysund–Bodø, Brønnøysund–Trondheim

* Sandnessjøen–Bodø, Sandnessjøen–Trondheim

* Mo i Rana–Bodø, Mo i Rana–Trondheim

* Mosjøen–Bodø, Mosjøen–Trondheim

* Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim

* Ørsta-Volda – Oslo

* Førde – Oslo

* Sogndal – Oslo

* Sandane – Oslo

* Ørsta-Volda–Bergen

* Sogndal – Bergen

* Sandane – Bergen